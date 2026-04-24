«Эту игру государственный орган и его технические специалисты выиграть не могут, даже если эскалировать конфликт» Российские разработчики ПО написали властям письмо о том, что блокировки интернета неэффективны и бесполезны

Alamy / Vida Press

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» написала письмо российским властям, в котором предложила создать «совместный орган для выработки взвешенной политики блокировок — вместе с профессиональными специалистами IT-сообщества». Письмо, адресованное премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно, появилось на сайте организации. По мнению АРПП, властям следует признать «неудачными» и пересмотреть политику блокировок и технические методы их проведения. Разработчики ПО предлагают ослабить блокировки, «чтобы население этот эффект могло заметить в своей повседневной деятельности». «Медуза» публикует письмо организации целиком.

Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемый Антон Эдуардович!

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» хочет выразить позицию по поводу ограничения использования протоколов VPN и VPN-сервисов в России.

Министерство цифрового развития, коммуникаций и связи РФ с 1 апреля ввело ограничения по использованию VPN для российских граждан и бизнеса. Распоряжением министерства с 15 апреля интернет-платформам и провайдерам предписано вычислять пользователей, которые используют VPN для обхода ограничений и ограничивать им доступ к платформам. Это сделано простым распоряжением министерства, без принятия постановления или нормативноправового акта, а также без обсуждения с общественностью и подведомственной ИТ-отраслью.

Изначально государством провозглашалось оправданное и обоснованное желание увеличить контроль и влияние на происходящее в информационном пространстве России. Но в качестве технического решения для реализации данной задачи была выбрана полная блокировка нежелательных цифровых платформ, таких как фейсбук, твиттер, инстаграм, а также замедление ютуба и телеграма. Это было связано с изобилием враждебного контента на этих платформах, с невозможностью блокировать отдельные страницы и видео этих платформ, а также с отказом их владельцев сотрудничать с российским регулятором и выполнять законы РФ.

Злитесь из-за блокировок? Мы понимаем! Никто не должен указывать вам, что читать и где общаться. Мы делаем все, чтобы помочь людям в России сохранить доступ к свободному интернету. Но нам нужна ваша помощь. Дорогие читатели не в России, мы просим вас оформить небольшой ежемесячный донат. Мы знаем, что есть еще сотни людей, которые могли бы это сделать. Дорогие читатели в России, у вас тоже есть возможность нас поддержать. Вместе мы справимся.

По мере увеличения числа блокируемых интернет-ресурсов снижалась надежность этих блокировок, а также быстро росло число пользователей, использующих сервисы VPN для обхода блокировки. Сервисы обхода эволюционировали, стали простыми в использовании и широко распространились.

Следующим решением министерства в ходе эскалации борьбы стала блокировка самих сервисов обхода. Однако, с введением блокировок сервисов и протоколов VPN, нарушилась работоспособность Интернета в России, так как блокировки не учли технологические и социальные реалии того, как устроен Интернет и его российский сегмент. А именно:

Не существует никакого гарантированного способа отличить VPN от «обычного» шифрованного интернет-трафика. Не существует технической возможности отличить «законные» корпоративные VPN от VPN, предназначенных для обхода блокировок. Любой пользователь или компания сейчас может подключить или создать собственный VPN-сервер. Политика блокировок сделала технологию VPN широко известной, доступной миллионам неквалифицированных пользователей. Блокировки подстегнут противников РФ (в частности, США) ускорить разработки изощренных технологий для обхода блокировок, а также маскировать трафик различных приложений под VPN-трафик, чтобы вызывать ложные срабатывания средств блокировки (ТСПУ). Поскольку надежно различить «легитимный» и «антиблокировочный» VPN-трафик нельзя, то блокировки VPN уже вызывают и будут все чаще вызывать в будущем ложные срабатывания, что означает аварии и приведение российского сегмента Интернета в нерабочее состояние. При этом блокировки VPN не решают проблему блокировок запрещенных ресурсов, поскольку помимо VPN существуют другие способы обхода блокировок (прокси, особые настройки оборудования и прочее).

<…> Действия Минцифры России по борьбе с обходом блокировок привели к тому, что в РФ с начала апреля наблюдаются системные проблемы в работе Интернета.

Читайте также

Читайте также

Наталья Касперская связала сбой в работе банков с попытками Роскомнадзора заблокировать VPN. После разговора с главой ведомства она извинилась РКН пытается зачистить Рунет от негатива в свой адрес

Кроме того, попытки блокировок VPN вызывают серьезные проблемы в работе у российских разработчиков программного обеспечения, а именно:

Проблемы с доступом к open-source библиотекам, находящимся на зарубежных ресурсах. Программисты используют VPN для работы с открытым исходным кодом в западных репозиториях, чтобы не показывать свой российский IP-адрес. 99% современного программного обеспечения использует открытый исходный код, подавляющая часть которого размещена в странах, недружественных к РФ. Без этого сейчас невозможно разрабатывать ПО, а блокировка VPN затрудняет этот доступ, мешая импортозамещению. Системы DPI, как любые системы распознавания, неизбежно создают ложные срабатывания и блокируют не то, что было задано. Так, 14 апреля на несколько часов оказался заблокирован один из крупнейших репозиториев Линукса — Debian, а до этого оказался заблокирован репозиторий Rust. Такие сбои ведут к простоям в работе отечественных разработчиков. Многие отечественные ИТ-компании используют труд зарубежных разработчиков, работающих из-за границы. Ограничения в работе VPN сделали работу с ними затруднительной. Компании, занимающиеся экспортом своих программных продуктов, столкнулись с серьезными проблемами с коммуникацией со своими зарубежными партнерами, поскольку она традиционно ведется либо по запрещенным мессенджерам, либо через VPN.

К сказанному надо добавить еще одно соображение. Отечественные разработчики последние 30 лет учили иностранные языки программирования, ИТ-продукты и инструменты. Большинство используемых в программировании терминов, информации по разработке, программных библиотек — на английском, что делает программистов зависимыми от мирового ИТ-сообщества. Они не чувствуют себя привязанными к своей стране и могут легко найти работу в любой точке мира. Ухудшение политической атмосферы и условий работы может их подтолкнуть к таким шагам. Мобилизация на осенью 2022 года уже привела к оттоку десятков тысяч ценных разработчиков за рубеж; часть которых с трудом удалось вернуть обратно.

Ограничения доступа вызывают у разработчиков отторжение и азарт обойти эти ограничения. В настоящее время на сотнях программистских форумов в России идут обсуждения того, как обойти трудности с доступом к привычным платформам, к нужным репозиториям и сервисам. Программисты относятся к блокировкам, как к технической проблеме, и ищут технические же способы эту проблему решить.

А это значит, что блокировки вызывают активное технологическое противодействие низового сообщества программистов и айтишников, общее число которых в России достигает 1,2 миллиона человек, суммарные компетенции которых значительно превосходят все, что можно организовать и использовать в государственных ведомствах.

Эту игру государственный орган и его технические специалисты выиграть не могут, даже если эскалировать конфликт, придумывая дальнейшие ужесточающие это противостояние меры и кары частным лицам и компаниям.

В частности, насколько нам известно, дальнейшая эскалация блокировок обсуждается в формате «белых списков» VPN для использования компаниями. Это также будет неэффективная мера: если даже компаниям удастся навязать «белые списки», то низовые разработчики будут использовать другие, более изощренные способы обхода блокировок, а не предписанные начальством (в частности, чтобы их не блокировали западные сервисы и библиотеки, которым такой «белый список» сразу станет известен). А кроме того, вынуждать ИТ-компании ходить за рубеж через фиксированный набор белых сервисов означает помогать в реализации зарубежных антироссийских санкций.

И последнее важное соображение: проблема блокировок средств доступа перестала быть чисто технической проблемой (которой она и изначально не являлась), и стала заметной политической проблемой, вызывая огромное недовольство властью как в ИТ-сообществе, так и в широких слоях населения, что непосредственно видно по рейтингам и соцопросам.

Что делать?

Политику блокировок, а также технические методы блокировок необходимо признать неудачными и пересмотреть. Это нужно сделать публично, объявив о пересмотре политики блокировки, параллельно ослабив блокировки, чтобы население этот эффект могло заметить в своей повседневной деятельности. Нужно создать совместный орган для выработки взвешенной политики блокировок — вместе с профессиональными специалистами ИТ-сообщества. ИТ-сообщество умеет бороться с негативными явлениями Интернета (вирусы, атаки, мошенники, фишинг, спам) достаточно эффективно, и эти компетенции можно и нужно использовать. Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» готова выделить своих лучших технических специалистов из разных компаний в такой согласительный орган, пока проблема не вышла на очередной уровень эскалации, и в ИТ-среде не начались увольнения и очередная волна отъезда за границу. Мы готовы продумать и предложить взвешенные меры по суверенизации информационного пространства РФ без разрушения инфраструктуры Рунета.

Читайте также

Читайте также

«Обход блокировок для моего поколения — уже базовый навык» Российские власти пытаются отобрать у подростков то, без чего они не могут представить себе реальность, — интернет. Что об этом думают сами подростки?