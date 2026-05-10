«Ее все задолбало конкретно. Накипело у нее» The Bell рассказал, как Наталья Касперская обсуждала с ФСБ блокировки интернета

Соосновательница «Лаборатории Касперского», президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в конце апреля провела встречу с офицерами Второй службы ФСБ, которая занимается блокировками интернета в России. Как пишет The Bell, она обсуждала с ними запрет VPN-сервисов. «Вообще, ее все задолбало конкретно. И блокировки эти, и общее непонимание постоянно меняющихся правил <…> Короче, накипело у нее», — рассказал один из источников издания.

Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) специализируется на политических делах. Она причастна к отравлениям Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы. Глава Второй службы генерал Алексей Седов работал в КГБ с Владимиром Путиным.

Собеседник журналистов на IT-рынке сообщил, что Касперская «жестко прошлась» по Второй службе ФСБ: «Сказала: „Да-да, недавно встречалась с ними — они там вообще ничего не понимают в сети, в интернете, в технологиях“». Об этой встрече Касперская рассказала некоторым членам Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», которую она возглавляет. В ассоциацию входят более 300 компаний.

По словам Касперской, в ее компании InfoWatch из-за блокировок «постоянно ломается инфраструктура, потому что блокировки абсолютно рандомные». «Они теряют доступ то к обновлениям, то к иностранным репозиториям… И отслеживать, что сегодня не так, они задолбались», — рассказал один из источников The Bell.

Вторая проблема — доступ к инструментам разработки программного обеспечения: «Касперская говорит, что у нее почти все разрабы сидят из-под VPN, потому что с российских IP доступ ко многим средствам разработки забанен. Поэтому война ФСБ и Роскомнадзора с VPN им сейчас вообще не в кассу».

Какие-то попытки донести, что так делать [блокировать VPN] вообще-то не надо, игнорируются абсолютно всеми, включая Роскомнадзор и Минцифры. Касперская говорит, что Роскомнадзор ей предлагал внести IP-адреса ее корпоративного VPN в список легальных VPN, но она отказалась. Говорит, что компания и так одной ногой под санкциями, давайте мы еще сейчас IP-адреса наших VPN засветим, чтобы их легче было вычислить и просто заблокировать доступ к репозиториям с той стороны.

О том, что интернет в России теперь курирует Вторая служба ФСБ, The Bell писал в середине апреля. Один из источников издания сообщил, что Касперская подтвердила: «вопросы блокировок действительно перешли именно во Вторую». «Другие службы, по ее словам, от этого в ужасе. Вопрос политизирован и лишен технологического бэкграунда», — сказал источник. Ранее IT-отрасль в России курировали Центр информационной безопасности (ЦИБ) и Научно-техническая служба (НТС) ФСБ. The Bell отмечает, что их сотрудников в отрасли считали «технически грамотными».

В начале апреля Наталья Касперская вступила в публичный конфликт с Роскомнадзором, заявив, что он «в угаре борьбы с обходом блокировок обрушил половину сервисов Рунета». Таким образом она прокомментировала масштабный сбой, произошедший 3 апреля. Тогда в России на несколько часов отключились многие банковские сервисы.

«Нет, это не вражеский налет и не атака внешних акторов или злых иностранных хакеров. Это наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика, также известными как VPN», — заявила Касперская. Но вскоре она принесла Роскомнадзору извинения за «поспешные выводы». Она рассказала, что поговорила с главой РКН Андреем Липовым, и он объяснил, что сбой был связан с работой сервисов Сбербанка, а не с действиями ведомства.

The Bell называет Наталью Касперскую человеком, который «пользуется давним расположением» президента РФ Владимира Путина. Она регулярно участвует во встречах с ним, и раньше он «неоднократно прислушивался» к ее просьбам. «Но в победу Касперской над ФСБ в отрасли не верят», — пишет The Bell.

«Пока не похоже, что активность Натальи Ивановны возымеет хоть какой-то эффект. Да, президент ее уважает и по каким-то экономическим вопросам готов выслушать и поддержать. Но в том, что касается вопросов безопасности — а все, происходящее в рунете, ФСБ сейчас, судя по всему, объясняет президенту заботой именно о ней, — Наталье Ивановне со спецслужбой в авторитете не тягаться», — цитирует The Bell основателя одной из IT-компаний.

