Пользователи из России заметили, что у них перестал открываться сайт PyPI — пакетов и библиотек для языка программирования Python.

Такая информация появилась на сайте Detector404 после 13:00 1 июня. Внимание на это обратил пользователь «Хабра» freehabr. К вечеру сообщений о проблемах стало меньше.

По его словам, проблемы с доступом возникли как у конечных пользователей, так и на хостингах. Комментаторы подтвердили, что у них тоже возникли проблемы.

Проблемы с доступом к репозиторию напрямую затрагивают всех, кто пишет на Python, PyPI — базовая инфраструктура для разработчиков на этом языке, отмечает «Код Дурова».

Издание пишет, что, согласно диагностике, сайт ведет себя так, как ресурсы, заблокированные Роскомнадзором:

Проверка с помощью инструмента для диагностики интернет-блокировок показала, что соединение с pypi.org обрывается на этапе TLS (протокол шифрования, устанавливающий защищённый канал между клиентом и сервером). Такое поведение характерно для ресурсов, заблокированных Роскомнадзором средствами DPI (глубокой инспекции пакетов).

Роскомнадзор заявил «Ведомостям», что не ограничивал доступ к PyPI и «не фиксирует проблем с доступом к ресурсу».

Российские разработчики написали Мишустину (а не Путину) письмо о том, что блокировки интернета бесполезны. Полный текст

