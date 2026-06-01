В России перестал работать PyPI — репозиторий для программирования на Python
Пользователи из России заметили, что у них перестал открываться сайт PyPI — репозиторий пакетов и библиотек для языка программирования Python.
Такая информация появилась на сайте Detector404 после 13:00 1 июня. Внимание на это обратил пользователь «Хабра» freehabr. К вечеру сообщений о проблемах стало меньше.
По его словам, проблемы с доступом возникли как у конечных пользователей, так и на хостингах. Комментаторы подтвердили, что у них тоже возникли проблемы.
Проблемы с доступом к репозиторию напрямую затрагивают всех, кто пишет на Python, PyPI — базовая инфраструктура для разработчиков на этом языке, отмечает «Код Дурова».
Издание пишет, что, согласно диагностике, сайт ведет себя так, как ресурсы, заблокированные Роскомнадзором:
Проверка с помощью инструмента для диагностики интернет-блокировок показала, что соединение с pypi.org обрывается на этапе TLS (протокол шифрования, устанавливающий защищённый канал между клиентом и сервером). Такое поведение характерно для ресурсов, заблокированных Роскомнадзором средствами DPI (глубокой инспекции пакетов).
Роскомнадзор заявил «Ведомостям», что не ограничивал доступ к PyPI и «не фиксирует проблем с доступом к ресурсу».