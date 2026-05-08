GitHub стал плохо открываться в России. Роскомнадзор утверждает, что не блокирует его
Источник: Верстка
В России снизилась доступность крупнейшей в мире платформы для IT-разработки GitHub. Это зафиксировал сервис отслеживания интернет-цензуры OONI, обратила внимание «Верстка».
Доступность сервиса начала снижаться 5 мая: количество неудачных подключений к сайту в этот день достигло 10%. 6 и 7 мая оно выросло до 16%. В предыдущие недели среднее значение аномалий не превышало 4%.
Роскомнадзор официально сообщил, что доступ к сервисам GitHub не блокирует.