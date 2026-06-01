ФБК нашел у семьи главы ВЦИОМ недвижимость, автомобили и предметы роскоши на 500 миллионов рублей Валерий Федоров больше 20 лет возглавляет государственную службу, которая манипулирует общественным мнением россиян

Валерий Шарифулин / ТАСС / Profimedia

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова недвижимость, автомобили и предметы роскоши на сумму более 500 миллионов рублей. Авторы расследования пришли к такому выводу, изучив финансовые документы, данные утечек, а также инстаграм 30-летней Дарьи Васильевой — второй жены главы социологической службы.

Федоров возглавляет ВЦИОМ с 2003 года. ВЦИОМ — государственный социологический центр, который в числе прочего публикует исследования о доверии россиян действующей власти. «Медуза» и другие независимые СМИ неоднократно писали о том, как центр с помощью таких публикаций манипулирует общественным мнением. Фактически ВЦИОМ формирует представление о том, что «большинство» россиян поддерживают Владимира Путина и его политические решения.

Один из последних примеров — рейтинг одобрения деятельности Путина, который падает с конца марта на фоне отключений в России мобильного интернета, блокировок телеграма и роста цен на продукты.

На фоне снижения рейтинга центр изменил методику опросов и стал проводить не только телефонные интервью, но и поквартирные опросы — то есть спрашивать людей лично. Но это не помогло. По данным опроса, опубликованного 29 мая, работу Путина на посту президента одобряют 67,5% респондентов. Это на 1,9 процентных пункта ниже по сравнению с результатами, опубликованными неделей ранее.

Жена Федорова до недавнего времени вела в инстаграме, рассказывая о своей светской жизни и путешествиях за границу. Так, они с главой ВЦИОМ ездили во Францию, Италию, Германию и Азербайджан еще в 2018 году. На тот момент Федоров был в первом браке. Позже он развелся и в 2021-м расписался с Васильевой. У них есть общий ребенок.

В своем инстаграме жена Федорова, среди прочего, публиковала фото и видео дорогих машин и других предметов роскоши. Как установили в ФБК, Васильевой принадлежат:

автомобиль Porsche Cayenne за 12,5 миллиона рублей,

минивэн Zeekr за девять миллионов рублей,

коллекция сумок Hermès (как минимум 24 штуки) примерно на 53 миллиона рублей,

коллекция украшений Cartier и Bulgari на 19 миллионов рублей.

Кроме того, Васильева владеет квартирой площадью 170 квадратных метров в московском ЖК «Смоленский De Luxe» и четырьмя машино-местами общей стоимостью около 230 миллионов рублей.

Семья Федорова также инвестировала в недвижимость в московских жилых комплексах «Лужники Collection» и Slava Residences. Эти ЖК еще строятся, поэтому неизвестно, какие точно квартиры купили Федоровы. Авторы расследования оценили 75-метровые квартиры там примерно в 200 миллионов рублей.

В 2023 году Васильева объявила о запуске собственного модного бренда одежды DV. Для своего магазина она сняла помещение в одном из самых дорогих домов Москвы — на Кутузовском проспекте, 12. Аренда торгового помещения тут стоит полтора миллиона рублей в месяц. Вскоре бутик DV открылся и в Дубае.

Бренд Васильевой просуществовал около года: сейчас соцсети DV заброшены, а сайт закрыт. Сейчас жена главы ВЦИОМ называет себя «экзекьютив коучем», тренером личностного роста и «автором философской книги о радости души».

Как отмечает ФБК, серьезных доходов у Васильевой нет, а официальные доходы Федорова значительно ниже стоимости имущества его семьи. Согласно отчетности ВЦИОМ, в 2022 году глава социологического центра получил около 14 миллионов рублей, в 2023-м — почти 22 миллиона рублей, а в 2024 — 15 миллионов рублей.

«Это огромные деньги. Это отдельный вопрос, почему у нас в стране чиновник, занимающийся опросами общественного мнения, получает столько. Для объективности добавим, что Федоров преподает, пишет какие-то книжки, выступает — понятно, что за это тоже что-то платят. Давайте щедро и с запасом оценим: за три года он мог заработать, ну, миллионов 55», — отметила в расследовании глава международного ФБК Мария Певчих.

Авторы расследования считают, что Федоров «обогащается на обслуживании интересов власти» и «проводит махинации с подрядчиками» на бюджетные средства, которые государство выделяет ВЦИОМ на социологические исследования. Как установили в ФБК, структуры социологического центра перечислили сотни миллионов рублей сети индивидуальных предпринимателей. При этом многие из них, утверждается в расследовании, вообще никак не связаны с социологией. Среди получателей выплат — фотограф, который теперь руководит аквапарком, пенсионер, сотрудники турагентств и автосалонов.

Алексей Навальный