Митрополит Иларион, священник Русской православной церкви в Чехии, два дня провел под стражей в полиции. 24 мая его автомобиль остановили по анонимному доносу и проверили багажник. В нем нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета», которое оказалось наркотиком. Иларион уверял, что не знает, как вещество попало в машину. 26 мая он вышел на свободу без предъявления обвинений. Но этот инцидент все равно стал беспрецедентным для РПЦ, представителей которой еще никогда не брали под стражу в Европе по делам о наркотиках. «Медуза» рассказывает, кто такой Иларион и что известно о его задержании (которое может быть прозрачным намеком на то, что митрополиту лучше покинуть Чехию).

В 2010-х Иларион считался правой рукой главы РПЦ. В 2022-м его отправили из Москвы в Будапешт. Но это была не ссылка, а релокация

Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев) родился в Москве, учился в консерватории, но потом поступил послушником в монастырь в Вильнюсе и служил в православных храмах Литвы. Позднее он учился в Оксфорде, возглавлял Австрийскую и Венгерскую епархии РПЦ и руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата.

В те годы его считали одним из ближайших сподвижников патриарха Кирилла и даже называли его возможным преемником. Он был известен как богослов, композитор и телеведущий — у него была программа «Церковь и мир» на канале «Россия 24». Однако летом 2022 года Илариона внезапно отослали в Венгрию. Он стал митрополитом Будапештским и Венгерским, возглавив, как отмечала «Новая газета Европа», одну из самых маленьких епархий РПЦ.

Свой перевод он комментировал так: «Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине».

Некоторые предполагали, что это ссылка: митрополит, который учился и служил в Европе, стал неудобен в новой реальности, в которой РПЦ поддержала вторжение России в Украину. Но эксперты, опрошенные «Русской службой Би-би-си», сочли, что Илариона отправили к Виктору Орбану — на тот момент премьер-министру Венгрии и главному защитнику РПЦ в Евросоюзе — чтобы выполнять деликатные поручения, в том числе спасать РПЦ от санкций.

«Лично для меня это выглядит как релокация в Европу. Митрополит Иларион ни разу не высказывался в поддержку военной кампании [России в Украине], он всегда обходил эту тему насколько возможно в публичных высказываниях, а в своей телепередаче и вовсе игнорировал происходящее. Учитывая, что он занимал высокую должность, очевидно, что делал он это неспроста и хотел уйти. Не могу знать, что творилось у него внутри в смысле его личных убеждений, но его действия показывают, что он хотел уйти», — говорил теолог Андрей Шишков.

В 2024 году бывший келейник обвинил митрополита в домогательствах. После скандала Илариона понизили — и перевели из Венгрии в Чехию

По всей видимости, митрополит Иларион нашел взаимопонимание с правительством Орбана, которое с 2022 года последовательно защищало РПЦ от санкций. Но служение Илариона в Венгрии закончилось скандалом. В 2024 году митрополита (говорившего, что воцерковление «излечивает» гомосексуальность) обвинили в домогательствах. Его бывший келейник Григорий Сузуки рассказал, что Иларион якобы пригласил его к себе жить, раздевал его и спал вместе с ним. При этом до секса дело не дошло, утверждал келейник.

В какой-то момент Сузуки, по его словам, стал бояться за свою безопасность и начал записывать разговоры с Иларионом. Он также сфотографировал венгерский паспорт митрополита (Иларион получил гражданство Венгрии вскоре после переезда). Все это Сузуки передал «Новой газете Европа» — вместе с рассказами о своих отношениях с иерархом, его дорогой недвижимости во Франции и Венгрии и его отдыхе на яхтах и горнолыжных курортах.

В начале 2024 года Сузуки сбежал из дома митрополита, прихватив с собой деньги и ценности на 30 тысяч евро. Несмотря на это, после побега Сузуки Иларион переписывался с его семьей, просил у него прощения и предлагал ему деньги «в знак сожаления обо всех допущенных ошибках». Эти письма Сузуки позднее тоже передал журналистам.

Когда история получила огласку, Иларион обвинил Сузуки в клевете и шантаже. Венгерская полиция завела на келейника уголовное дело о краже (хотя, как утверждала «Новая газета Европа», деньги и ценности Илариона он взял для самозащиты и позднее вернул). Дело против Сузуки прекратили лишь после отставки Орбана весной 2026-го.

Карьера самого Илариона к тому моменту уже была фактически закончена. В декабре 2024-го синод РПЦ заявил, что быт митрополита и «характер его отношений с ближайшим окружением» не соответствует «образу монаха и священнослужителя». Илариона понизили до священника в православном храме Петра и Павла в Карловых Варах. Источник «Новой газеты Европа» в приходе этого храма заявил, что Иларион бывает там лишь в дни церковных праздников, предпочитая жить в Венгрии и во Франции.

Иларион жаловался, что его притесняют в Чехии. Задержание может быть намеком властей на то, что ему лучше уехать, считает Андрей Кураев

Чехия, в отличие от Венгрии при Орбане, не покровительствовала РПЦ после 2022 года. Если Венгрия защищала патриарха Кирилла от санкций, то Чехия их, наоборот, вводила. Бывшего настоятеля церкви в Карловых Варах, где теперь служит митрополит Иларион, лишили вида на жительство, сочтя его агентом влияния российского государства. А самого Илариона чешские власти планировали внести в санкционный список. Митрополит жаловался на травлю в прессе и анонимные угрозы по электронной почте.

Задержание Илариона, — во версии, изложенной в его телеграм-канале, — выглядело так. 24 мая митрополит и его оператор выехали из Карловых Вар. Полицейские догнали их на шоссе, вынудили остановиться на заправке и стали досматривать багажник. Илариону наблюдать за этим не позволили — его увели в магазин при заправке. Досмотр проходил без независимых свидетелей и без фиксации на видео. В итоге полицейские обнаружили «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Митрополита и оператора задержали.

Чешские правоохранительные органы не скрывали, что получили донос о том, в машине Илариона могут быть наркотики. Позднее адвокат митрополита Михал Пацовский уточнил, что это было анонимное письмо, содержание которого неизвестно. Иларион отверг любые подозрения о связи с наркотиками и дал понять, что считает задержание политическим. Этой версии придерживались также РПЦ и МИД России. Они назвали инцидент «срежиссированной провокацией» и «классической подставой», призванной очернить православие.

26 мая, спустя два дня после задержания, Илариона и его оператора выпустили из-под стражи без предъявления обвинений и без каких-либо . Белое вещество, которое нашли у него в машине, действительно оказалось наркотиком. Но митрополит продолжает утверждать, что не знает, как оно попало в багажник.

Несмотря на то, что Илариона освободили, сам факт задержания стал намеком на то, что власти Чехии не хотят видеть его в стране, считает протодиакон Андрей Кураев. «Это настойчивое объяснение Илариону, что Чешская Республика считает его персоной нон грата. Поскольку у него европейский (венгерский) паспорт, просто выслать его не могут. Но могут намекнуть», — написал он в фейсбуке после задержания Илариона. А после его освобождения добавил: «Это похоже на настойчивое предложение покинуть страну».