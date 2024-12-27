Синод РПЦ отправил «на покой» митрополита Илариона, обвиненного в домогательствах

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил его «на покой», говорится в журналах Синода, опубликованных 27 декабря. Такое решение приняли после того, как бывший келейник (помощник) обвинил митрополита в домогательствах.

В сообщении Синода сказано, что «характер отношений митрополита Илариона с ближайшим окружением и его быта» не соответствует «образу монаха и священнослужителя».

Синод поручил временное управление Будапештско-Венгерской епархией митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Синод своим решением определил местом служения митрополита Илариону храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии.

Келейник Георгий Сузуки заявил «Новой газете Европа», что митрополит Иларион неоднократно домогался его в Будапеште с конца 2022 года. Сузуки также утверждал, что митрополиту принадлежит поместье в пригороде Будапешта стоимостью более двух миллионов евро. Иларион отверг обвинения и заявил, что мать Сузуки вымогает у него деньги. Синод РПЦ в июле 2024 года временно отстранил митрополита Илариона от всех церковных должностей.

Митрополит Иларион с 2009 года был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Его называли возможным преемником патриарха Кирилла. В июне 2022 года Священный Синод РПЦ освободил Илариона от должности председателя Отдела внешних церковных связей и назначил его управляющим Будапештско-Венгерской епархией.