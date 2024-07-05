Келейник обвинил бывшего главу отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона в домогательствах. Тот пообещал подать иск о клевете

Келейник (помощник) митрополита Илариона (Алфеева) Георгий Сузуки обвинил его в домогательствах. Об этом он рассказал «Новой газете Европа».

Митрополит Иларион с 2009 года был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в СМИ его называли возможным преемником патриарха Кирилла. В июне 2022 года Священный Синод РПЦ освободил Илариона от должности председателя Отдела внешних церковных связей и назначил его управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским.

После этого 18-летний Георгий Сузуки из русско-японской семьи предложил Илариону стать его келейником. По словам Сузуки, ему хотелось поддержать митрополита и стать его учеником. Иларион согласился и пригласил молодого человека на работу в приход. В октябре 2022 года Сузуки приехал в Будапешт.

Он утверждает, что через несколько недель Иларион предложил ему переехать в комнату своей квартиры для помощи по хозяйству. Вскоре Иларион отвез Сузуки на французскую дачу, которая, как утверждает молодой человек, якобы принадлежит митрополиту. Там Сузуки заболел и в какой-то момент Иларион якобы раздел его до трусов и лег к нему в кровать, чтобы «согреть».

После возвращения из Франции в Венгрию Иларион «стал навещать» Сузуки по вечерам, «а в конце концов и регулярно спать вместе с Георгием». По словам молодого человека, непосредственно до сексуального акта «дело не дошло». В сентябре 2023 года Сузуки попытался «высказать недовольство», но митрополит начал ему угрожать «проблемами». Вскоре келейник начал записывать разговоры с Иларионом.

На одной из записей Сузуки спрашивает митрополита: «Что будет, если я вас брошу?» В ответ Иларион, как утверждается, говорит, что Георгию «будет плохо». На еще одной записи Иларион запрещает Сузуки надевать пижаму перед сном. По словам келейника, митрополит говорил, что хочет «чувствовать его кожей» и «как отец укладывать».

Сузуки также утверждает, что митрополиту принадлежит поместье площадью 2,3 тысячи квадратных метров за 2,1 миллиона евро в пригороде Будапешта. На одной из записей, как пишет «Новая», Иларион говорит, что получил деньги на особняк от продажи своей квартиры на Арбате и пожертвования от «спонсоров».

В январе 2024 года Сузуки решил сбежать, сказав Илариону, что ему требуется сдать анализ крови в Будапеште. На самом деле он вернулся в Японию. Перед отъездом молодой человек взял из дома митрополита часы и деньги на общую сумму в 30 тысяч евро. По его словам, он посчитал, что наличие ценностей Илариона поможет ему избежать дальнейшего давления со стороны митрополита. В результате в Венгрии открыли уголовное дело из-за кражи.

Иларион в комментарии «Новой» назвал обвинения в домогательствах беспочвенными. Он пообещал подать в суд иск о клевете. Митрополит также заявил, что секса с келейником у него не было. Он отказался отвечать на вопрос о том, принадлежит ли ему недвижимость во Франции. Иларион добавил, что покупка особняка в Венгрии стала возможна благодаря «авторским гонорарам», которые он получал за свои многочисленные книги и фильмы, о которых «можно прочитать в Википедии».

В материале говорится, что после побега Георгия Иларион отправлял ему письма с извинениями и пытался договориться с его семьей о сумме, за которую она «согласилась бы забыть о случившемся». Утверждается, что Иларион предложил выплачивать Сузуки по две тысячи евро в месяц, но затем согласился на предложение матери Георгия Вероники выплатить деньги на 16 лет вперед. Сам Иларион заявил, что Вероника Сузуки его шантажировала. По его словам, изначальной причиной его конфликта с Георгием могло быть то, что женщина, «которая увидела, что у меня, как она считает, много денег, решила, что нужно этим воспользоваться».

В феврале 2018 года митрополит Иларион говорил, что церковь способствует «избавлению» людей от гомосексуальности. Он ссылался на «пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию». По его словам, «в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином».