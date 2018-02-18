Митрополит Иларион рассказал о способности церкви избавлять людей от гомосексуальности

Интерфакс
09:34, 18 февраля 2018
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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что церковь способствует «избавлению» людей от гомосексуальности.

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — сказал митрополит.

Иларион выступил против усыновления детей однополыми парами. Говоря о легализации однополых браков в некоторых странах, митрополит заявил, что «будет большой ошибкой, если Россия пойдет по этому пути».

Отвечая тем, кто говорит об антинаучности такой позиции церкви, архипастырь сослался на исследования ученых, показывающих, что сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Интерфакс
Современная наука в действительности утверждает, что гомосексуалом можно только родиться, но не стать им под влиянием окружения или в результате воспитания.

Подробнее о гомосексуальности

В России с 2013 года действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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