Четыре года государственной гомофобии. В России увольняют, унижают, избивают, пытают и убивают гомосексуалов и трансгендеров

Бизнесмен Герман Стерлигов открыл в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове булочные и запретил вход для ЛГБТ (у дверей висит табличка «********* [геям] вход запрещен»). В Благовещенске открыли бар, в котором тоже запрещен вход для геев, потому что «вокруг много прекрасных женщин, а пятая мужская точка не для того придумана». Владелец петербургской сети парикмахерских Central Barbershop отказался стричь гомосексуалов («геев и лесбиянок слишком много».) Телеканал «Царьград-ТВ» объявил, что оплатит «мужеложцам и извращенцам» билет из России в один конец, если те «представят справку о мужеложстве».