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Четыре года государственной гомофобии. В России увольняют, унижают, избивают, пытают и убивают гомосексуалов и трансгендеров
Четыре года назад, 30 июня 2013-го, вступил в силу так называемый закон о «гей-пропаганде», запрещающий «пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения» среди несовершеннолетних. Де-факто закон выполняет две основные функции. Во-первых, этот документ официально и на федеральном уровне утверждает государственное отношение к ЛГБТ как к гражданам второго сорта (закон запрещает формировать у детей «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений»). Во-вторых, создает ситуацию, при которой люди боятся открыто говорить на тему однополых отношений — из-за растущей гомофобии в обществе и из-за угрозы ответственности. Люди из ЛГБТ-сообщества рассказывали правозащитникам, что после принятия закона они стали чаще подвергаться преследованиям. При этом российские власти пытаются защищать позицию, что в России геев не любят, но не преследуют. «Медуза» собрала несколько очевидных аргументов против этого утверждения.
Людей из ЛГБТ-сообщества пытают и убивают
Весной 2017 года «Новая газета» рассказала о масштабной кампании против гомосексуалов в Чечне, во время которой задержали более ста мужчин и убили по меньшей мере троих. По данным издания, которые позже подтверждали расследования других СМИ, свидетельства правозащитников и пострадавших, людей держали (или держат) в секретных тюрьмах — и пытали, требуя рассказать о других геях. Сообщения об этой кампании в очередной раз привлекли внимание к давно существующему на Кавказе институту «убийств чести», когда за «безнравственное поведение», в том числе из-за подозрений в гомосексуальности, людей убивают собственные родственники. Например, в такую ситуацию попала Лейла, которая называет себя первым трансгендером в Чечне. После того как женщину заказал собственный дядя, на нее совершили покушение. Убийства на почве ненависти к ЛГБТ происходят не только в Чечне: за полтора месяца до вступления в силу закона о «гей-пропаганде» в Волгограде был зверски убит 23-летний Владислав Торновой. Когда он признался знакомым в гомосексуальности, те ввели ему в прямую кишку несколько стеклянных бутылок и убили.
Людей из ЛГБТ-сообщества бьют и унижают — и снимают это на камеру. А еще грабят
В исследованиях правозащитников десятки гомосексуалов и трансгендеров рассказывают о спонтанных и спланированных нападениях, спровоцированных ненавистью к ЛГБТ. Точной статистики нападений такого рода у российских правоохранительных органов нет, так как они не считают нужным выделять эти преступления в отдельную категорию. Очевидно, что доклады правозащитников учитывают лишь малую часть атак — хотя бы потому, что потерпевшие в таких случаях редко обращаются в полицию.
Во многих российских регионах гомосексуалов выманивали на встречу на сайтах знакомств, после чего унижали, заставляли признаваться в своей гомосексуальности — и снимали это на камеру; грабили и вымогали деньги под угрозой опубликовать видео. Некоторые подставные свидания заканчивались убийствами. В большинстве случаев жертвы ограбления не обращались в полицию, потому что боялись, что об их ориентации станет известно. Другие просто не надеялись, что расследование приведет к каким-либо результатам. «Медуза» подробно писала о такой группировке, которая действовала в Санкт-Петербурге. Двоих ее участников осудили за грабеж.
Людям из ЛГБТ-сообщества не дают защищать свои права
Российские власти последовательно запрещают проводить публичные акции в поддержку ЛГБТ, а попытки провести хотя бы пикетирование регулярно заканчивается нападениями на активистов. Полиция часто не спешит вмешиваться в происходящее.
ЛГБТ-подросткам некуда идти
В России почти не существует организаций, которые помогают ЛГБТ-подросткам справиться с психологическими трудностями, получить ответы на вопросы. Елену Климову, основателя проекта «Дети-404», где подростки могли делиться друг с другом своими переживаниями и советоваться с психологами, суд приговорил к штрафу по закону о «гей-пропаганде». Группу проекта во «ВКонтакте» власти решили заблокировать; правда, участники тут же завели новую, и она продолжает работать.
Учителей увольняют из школ и вузов за гомосексуальность
В 2014 году правозащитники из «Хьюман райтс вотч» зафиксировали семь случаев, когда учителей и вузовских преподавателей вынуждали уволиться с работы. Противники ЛГБТ отслеживали их по социальным сетям, жаловались администрации и в правоохранительные органы, ссылаясь на федеральный закон о запрете пропаганды. Правозащитники также отмечают дискриминацию, с которой сталкиваются при приеме на работу гомосексуальные и трансгендерные люди.
Гомофобия стала маркетинговым инструментом
Бизнесмен Герман Стерлигов открыл в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове булочные и запретил вход для ЛГБТ (у дверей висит табличка «********* [геям] вход запрещен»). В Благовещенске открыли бар, в котором тоже запрещен вход для геев, потому что «вокруг много прекрасных женщин, а пятая мужская точка не для того придумана». Владелец петербургской сети парикмахерских Central Barbershop отказался стричь гомосексуалов («геев и лесбиянок слишком много».) Телеканал «Царьград-ТВ» объявил, что оплатит «мужеложцам и извращенцам» билет из России в один конец, если те «представят справку о мужеложстве».
Однополым парам напрямую запретили усыновлять детей
Через несколько дней после подписания закона о «гей-пропаганде» президент Владимир Путин подписал другой закон — документ напрямую запрещал однополым парам усыновлять детей. В феврале 2014-го премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее отдавать российских детей на усыновление в страны, где разрешены однополые браки.