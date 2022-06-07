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Синод освободил митрополита Илариона от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ. Его называли преемником патриарха Кирилла

Источник: Московский патриархат

Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) от должности председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ.

В решении Синода, опубликованном на сайте Московского патриархата, сказано, что Иларион станет управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским.

Илариона также освободили от обязанностей постоянного члена Синода и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры РПЦ.

Новым председателем Отдела внешних церковных связей и постоянным членом Синода назначен митрополит Корсунский Антоний, которому присвоили титул Волоколамский. Ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры стал протоиерей Максим Козлов.

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В другом сообщении Синода сказано, что 1-5 июня Иларион посетил Венгрию, где встретился с представителями Римско-Католической церкви, Сербской православной церкви и правительства Венгрии.

Отдел внешних церковных связей РПЦ — орган исполнительной власти патриарха Московского и всея Руси, а также Синода. С 1989-го и до избрания патриархом в 2009 году отдел возглавлял митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Затем его сменил Иларион.

Социолог религии Николай Митрохин в беседе с «Медузой» называл Иллариона в числе возможных преемников патриарха Кирилла. Религиозный обозреватель «Новой газеты» Александр Солдатов также включал Илариона в число преемников предстоятеля РПЦ.

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