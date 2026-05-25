В Чехии задержали митрополита РПЦ Илариона. В его машине нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета»

В чешском городе Карловы Вары задержали бывшего главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Илариона (Алфеева), сообщается в его телеграм-канале.

В посте говорится, что 24 мая после выезда из храма в Карловых Варах полицейские остановили автомобиль, в котором находились митрополит и сопровождавший его оператор. В ходе досмотра в багажнике машины нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета».

«Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой», — говорится в сообщении.

Митрополит Иларион отверг причастность к хранению запрещенных веществ.

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего», — заявил он.

По словам адвоката митрополита Михала Паковского, на шоссе автомобиль фактически ожидали две полицейские машины, которые, увидев его, начали движение: одна — впереди, другая — сзади. Полицейские попросили документы не только у водителя, но и у митрополита, хотя, по словам юриста, никаких претензий, связанных с нарушением правил дорожного движения, заявлено не было. Он добавил, что Илариона увели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за досмотром автомобиля.

Иларион также заявил, что в последние месяцы неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.

Митрополит Иларион с 2009 года был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Его называли возможным преемником патриарха Кирилла. В июне 2022 года Священный Синод РПЦ освободил Илариона от должности председателя Отдела внешних церковных связей и назначил его управляющим Будапештско-Венгерской епархией.

В декабре 2024 года синод РПЦ освободил Илаириона от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил его «на покой» — через несколько месяцев после того, как митрополита обвинили в домогательствах.