На парламентских выборах в Чехии победила правопопулистская партия Андрея Бабиша Он хочет, чтобы снаряды для ВСУ закупало НАТО, а не Чехия, и считает, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Андрей Бабиш в предвыборном штабе после победы на парламентских выборах Petr David Josek / AP / Scanpix / LETA

В Чехии на выборах палаты депутатов (нижней палаты парламента) победу одержала оппозиционная правая партия ANO («Акция недовольных граждан») премьера страны, 71-летнего миллиардера Андрея Бабиша. По итогам подсчета почти 99% бюллетеней партия Бабиша набирает 34,51% голосов. Проевропейская Spolu («Вместе») под руководством действующего премьер-министра Петра Фиалы набрала только 23%. Окончательные результаты будут известны к понедельнику, 6 октября, хотя из-за голосования по почте могут возникнуть задержки. Явка на выборах составила почти 69% — это самый высокий показатель с 1998 года.

В парламент также прошли еще четыре партии: STAN («Мэры и независимые», член нынешней правящей коалиции), набравшая 11,23% голосов; Пиратская партия (8,97%), ранее входившая в правящую коалицию со Spolu; ультраправая партия евроскептиков SPD («Свобода и прямая демократия») с 7,78% голосов, а также еще одна партия евроскептиков «Автомобилисты» (6,77%).

«Это исторический успех, вершина моей политической карьеры», — сказал Бабиш журналистам в штабе своей кампании вечером 4 октября, передает BBC News. Партия Бабиша, скорее всего, займет в нижней палате парламента 80 мест из 200 (четыре года назад она получила на выборах 72 места — прим. «Медузы») и не получит там собственное большинство, а значит, ей потребуется поддержка других партий для формирования правительства.

Бабиш уже начал переговоры с SPD и «Автомобилистами». При этом даже в случае договоренности между тремя партиями они получат в общей сложности 108 мест в парламенте, что достаточно для обычного большинства, но не конституционного (120 мест), которое позволило бы вносить изменения в главный закон страны. Займет ли Бабиш должность премьер-министра, пока точно не ясно. «Русская служба Би-би-си» напоминает: решение о том, кто должен формировать правительство, принимает в Чехии президент. Перед выборами президент страны Петр Павел обещал, что будет уважать волю избирателей, при этом попросил экспертов сделать заключение о возможном Бабиша из-за холдинга миллиардера Agrofert.

Андрей Бабиш и его партия празднуют победу на парламентских выборах Michal Cizek / AFP / Scanpix / LETA

Европа внимательно следила за выборами в Чехии, так как Бабиш ранее обещал прекратить Украине, ставил под сомнение планы НАТО по увеличению военных расходов и критиковал ЕС, пишет Politico. Критики экс-премьера опасаются, что его возвращение к власти может превратить Чехию в новую «головную боль» Евросоюза — наряду с Венгрией и Словакией, правительства которых возглавляют Виктор Орбан и Роберт Фицо соответственно. «Бабиш строил свою кампанию на обещаниях дешевой энергии, повышения пенсий и „приоритетах интересов Чехии над интересами Украины“. Его популизм часто сравнивают с популизмом Дональда Трампа», — говорится в материале Politico.

В ходе предвыборной кампании Бабиш обещал снизить налоги, увеличить пенсии, установить лимит на цены на электроэнергию, а также заморозить зарплаты чиновников. The Economist отмечает, с 2019 года реальная заработная плата в Чехии падает быстрее, чем в остальных странах ЕС, покупательная способность снизилась на 10%. Политолог из Университета Масарика в Брно Томас Чирхан в разговоре с изданием отметил, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, Чехия приняла почти 400 000 украинских беженцев. По его словам, многие чехи считают, что украинцы получают слишком много помощи.

Во время общения с журналистами после выборов Бабиш, говоря о поддержке Украины, заявил, что трижды встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а Чехия помогает Украине через Евросоюз. «ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в европейском бюджете, следующем бюджете, и мы платим много денег в европейский бюджет, и таким образом мы будем продолжать помогать», — сказал Бабиш.

При этом он подчеркнул, что запущенная Чехией программа поставок боеприпасов для Украины должна вестись через НАТО. «Это должно быть прозрачно, и если идет война, никто не должен зарабатывать деньги на войне. Это должно организовывать НАТО», — сказал он. Что касается вступления в ЕС, то Бабиш не считает, что Украина к этому готова. «Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС», — заявил он, отвечая на вопрос журналистки украинского издания «Суспiльне».