В России все активнее преследуют «Яблоко». Власти не хотят, чтобы партия участвовала в выборах Четыре заметных примера

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, 9 декабря 2023 года Антон Новодережкин / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

В России перед думскими выборами активизировалась кампания против партии «Яблоко». После ареста замглавы «Яблока» Максима Круглова и штрафа лидеру партии Николаю Рыбакову представители власти взялись за политиков в регионах — их обыскивают, задерживают и штрафуют. Как говорят источники «Медузы», давление на «Яблоко» усилили, чтобы помешать партии включить в избирательный список известных персон, как в масштабе всей страны, так и на уровне отдельных регионов, — или вынудить ее в принципе отказаться от выдвижения списка. На нескольких примерах «Медуза» показывает, как власти пытаются окончательно выдавить «Яблоко» из большой политики.

Екатеринбург. У председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина 29 апреля прошли обыски. Его и еще четверых активистов увезли на допрос. Преследование связывали с тем, что в мае 2025 года в офисе местного «Яблока» провели вечер писем политзаключенным. После того, как Петлин и другие активисты дали объяснения силовикам, их отпустили. Уголовные дела против них не возбуждали. На этом фоне молодежное крыло свердловского отделения партии объявило, что прекращает свою деятельность.

Иркутск. Лидера местного отделения «Яблока» Григория Грибенко задержали 23 апреля вскоре после того, как государственный наркодиспансер обнаружил в его анализах следы каннабиса (независимая экспертиза это не подтвердила). В партии заявили, что на политика несколько месяцев давили из-за того, что он пытался провести в городе митинг в защиту телеграма и «за свободный интернет». Грибенко назначили 12 суток административного ареста за отказ от медицинского освидетельствования. Кроме того, суд, по заявлению пресс-службы, обязал его «пройти лечение от наркомании», однако затем отменил это решение.

Петрозаводск. 21 апреля задержали руководительницу карельского «Яблока» и депутата заксобрания Карелии Эмилию Слабунову. Ее оштрафовали за старое фото с Алексеем Навальным — суд счел изображение символикой «экстремистской» организации. По закону те, кого привлекали к ответственности за демонстрацию запрещенной символики, в течение года не могут участвовать в выборах любого уровня.

Петербург. Суд 24 апреля назначил административный штраф в 1500 рублей одному из лидеров партии «Яблоко», депутату местного заксобрания Александру Шишлову. Протокол составили из-за давнего репоста интервью бывшего лидера «Яблока» Григория Явлинского, в котором упоминался Навальный. Спустя четыре дня Шишлов сложил с себя полномочия депутата. Ближайший год он не сможет никуда баллотироваться. На фоне преследования за старые посты зампред «Яблока» Анна Черепанова удалила все сообщения в своем телеграм-канале. Точно так же поступил лидер отделения «Яблока» в Ивановской области Андрей Автонеев.

Зачем громят партию «Яблоко»

Российские власти неожиданно начали громить «Яблоко» — партию, у которой рейтинг 3-4%. Но зачем? Как выяснила «Медуза», это может быть связано с политическими успехами Бориса Надеждина

