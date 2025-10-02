Заместителя председателя «Яблока» Максима Круглова арестовали по делу о «фейках» об армии. Его преследуют за посты о Буче и погибших мирных украинцах

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до 29 ноября заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова, обвиняемого в распространении «фейков» об армии РФ, сообщает «Медиазона».

Круглова задержали 1 октября в Петербурге и увезли на допрос в Москву. В квартире политика провели обыск.

Поводом для уголовного преследования, по данным «Медиазоны», стали два поста в телеграме политика об Украине. Один был посвящен Буче, в другом политик со ссылкой на данные ООН писал о мирных украинцах, погибших в ходе российского вторжения.

Круглов на допросе сказал, что не помнит, публиковал ли он эти посты — поэтому вину не признает.

Максим Круглов возглавлял фракцию «Яблока» в Мосгордуме с 2019-го по 2024-й год. Пост заместителя председателя партии «Яблоко» он занимает с декабря 2023 года.