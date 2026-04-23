В Иркутске лидера местного отделения «Яблока» задержали после обыска по делу о наркотиках. В марте он пытался организовать митинг против блокировок телеграма

В Иркутске лидер местного отделения партии «Яблоко» Григорий Грибенко задержан после обыска в его квартире, сообщила пресс-служба партии.

Жена Грибенко рассказала, что, вернувшись домой с работы, обнаружила свою малолетнюю дочь в автомобиле их семьи возле дома. Рядом с ним стояли незнакомые люди, заявившие, что они сотрудники полиции, а в квартире Грибенко проходит обыск по делу о «хранении наркотических веществ».

Самого Грибенко увезли в отдел полиции. К нему едет адвокат.

Власти Иркутска несколько месяцев оказывают давление на Григория Грибенко из-за того, что он пытался провести в городе митинг в защиту телеграма и «за свободный интернет», заявили в партии «Яблоко». Акция была запланирована на 1 марта, но власти в итоге не разрешили ее провести. Политик оспорил это решение в суде.

В начале апреля силовики устроили облаву на Грибенко и заставили его пройти освидетельствование на состояние опьянения, сообщили в партии. Политик также сдал анализы в независимой клинике. Государственный наркодиспансер обнаружил в анализах Грибенко следы марихуаны. Частная лаборатория следов запрещенных веществ не нашла. Партия «Яблоко» заявила, что исследования Иркутского наркодиспансера были сфальсифицированы.