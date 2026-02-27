Администрация Иркутска отозвала разрешение на митинг в защиту мессенджера Telegram и «За свободный интернет». Об этом сообщила пресс-служба партии «Яблоко».

Митинг должен был пройти 1 марта, его заявленная численность — до 300 человек. Заявку на акцию подали лидер иркутского «Яблока» Григорий Грибенко и активист Павел Харитоненко. Они предлагали мэрии согласовать акцию в центре города, но в администрации предложили альтернативную площадку — остров Конный, который расположен в центральной части города. 24 февраля акция была согласована.

Однако 27 февраля Грибенко получил письмо от начальника управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска Александры Егоровой. В документе говорится, что в результате мониторинга СМИ и соцсетей «было выявлено значительное внимание общественности к предстоящему мероприятию».

В администрации заявили, что увеличения количества участников акции создаст угрозу «общественной безопасности», поэтому проведение митинга «не представляется возможным».

18 февраля партия «Яблоко» подала заявку на митинг в защиту Telegram в мэрию Москвы. Акцию планируется провести 1 марта, предполагаемое количество участников — до пяти тысяч человек. Митинг должен пройти в парке «Зарядье». Об ответе мэрии на заявку пока не сообщалось.

РБК и The Bell со ссылкой на источники сообщали, что российские власти планируют полностью заблокировать Telegram 1 апреля. Собеседник The Bell рассказал, что операторы уже получили письмо с требованием не противодействовать блокировкам

Читайте также

1 апреля в России полностью заблокируют телеграм Об этом написали РБК и The Bell. Роскомнадзор сообщил, что ему «добавить нечего»

Читайте также

1 апреля в России полностью заблокируют телеграм Об этом написали РБК и The Bell. Роскомнадзор сообщил, что ему «добавить нечего»