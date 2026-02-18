В Москве подали заявку на митинг в защиту Telegram

Партия «Яблоко» подала в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга в защиту мессенджера Telegram, доступа к информации и свободы слова. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Заявку подали председатель партии Николай Рыбаков, член федерального комитета партии Иван Большаков и председатель московского «Яблока» Кирилл Гончаров.

Митинг планируется провести 1 марта, предполагаемое количество участников — до пяти тысяч человек. Из уведомления, которое публикует «Осторожно, новости», следует, что митинг должен пройти в парке «Зарядье».

«Никаких законных оснований для запрета у мэрии нет. Конституция России прямо дает нам право на проведение таких акций. Мы требуем прекратить практику блокировок и уважать наши права. Если власти попытаются нарушить закон и запретить митинг, это будет их политическим решением, а не правовым», — заявил Николай Рыбаков.

Власти России ограничивают работу Telegram с лета 2025 года, заблокировав видеозвонки в мессенджере. 10 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти решили усилить «замедление» мессенджера в России. Позже в Роскомнадзоре заявили, что продолжат вводить «последовательные ограничения» против мессенджера, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Власти Москвы запрещают оппозиционные акции в городе, объясняя это тем, что до сих пор действует запрет на массовые мероприятия, введенный в 2020 году из-за пандемии ковида.

