В Екатеринбурге пришли с обысками к лидеру местного отделения «Яблока». Его могут преследовать за организацию вечеров писем политзаключенным

В Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко, сообщила пресс-служба «Яблока».

Связи с Петлиным и Ткаченко нет. Предъявлены ли им какие-либо обвинения, неизвестно.

Издание «7×7» со ссылкой на пресс-службу партии пишет, что обоих активистов увезли на допрос. Глава московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров сообщил, что у Ткаченко забрали телефон и ноутбук, после чего увезли в неизвестном направлении.

Одним из первых об обысках у активистов «Яблока» сообщил провластный телеграм-канал «УралLive». По его информации, обыск у Петлина связан с вечерами писем политзаключенным. В мае 2025 года одно из таких мероприятий, которое проходило в офисе местного отделения «Яблока», сорвали силовики.

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму и региональные парламенты. Накануне выборов представителей партии «Яблока» в разных регионах начали преследовать по надуманным предлогам, чтобы они не смогли участвовать в выборах.

Политтехнолог, работающий с политическим блоком администрации президента, говорил «Медузе», что в нестабильных условиях «Яблоко» «генерирует риски» для Кремля. В частности, в политблоке обеспокоены тем, что партия может стать «точкой сборки» для умеренных оппозиционеров и пройти в Госдуму.

Зачем власти РФ громят партию «Яблоко»

Российские власти неожиданно начали громить «Яблоко» — партию, у которой рейтинг 3-4%. Но зачем? Как выяснила «Медуза», это может быть связано с политическими успехами Бориса Надеждина

