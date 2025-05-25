В Екатеринбурге силовики сорвали вечер писем политзаключенным, который проходил в офисе местного отделения «Яблока», сообщает «Медиазона» со ссылкой на очевидца.

По его словам, силовики ворвались в помещение, где проходил вечер писем политзаключенным, в масках и балаклавах. «Нас сразу ставят всех к стенке, все отбирают — паспорта, телефоны. Обыскивают, а после этого нас по одному отправляют в автобус», — рассказал очевидец.

По данным собеседника издания, всего на мероприятии задержали восемь человек. Среди задержанных был глава свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин.

Задержанных отвезли в полицию, где их заставили разблокировать телефоны и дать силовикам доступ к ним. После этого всех сфотографировали и взяли объяснения.

Максим Петлин после освобождения рассказал журналистам Itʼs My City, что силовики изъяли из офиса партии всю технику, а также книги, среди которых была «Вся президентская рать» Михаила Зыгаря.

Провластная активистка Екатерина Ипатова призналась, что это она написала донос на посещающих такие мероприятия, отмечает «Медиазона». Сообщение о разгоне вечера писем политзаключенным также опубликовал связанный с пропагандистом Владимиром Соловьевым телеграм-канал «Уралlive», заявивший, что участники мероприятия якобы «пытались наладить связь с осужденными за терроризм диверсантами и ваххабитами».

На одного из участников вечера — Егора Ткаченко — составили протокол «о пропаганде ЛГБТ», пишет Itʼs My City. Поводом для протокола, сообщил изданию Ткаченко, стал стикер c порноактером Билли Херрингтоном, героем мемов гачимучи, который он отправил в телеграм-чат. «Я первый человек в России, которого будут судить за мем гачимучи. В отделе были очень позитивные и доброжелательные сотрудники. Один из них тоже посмеялся, что меня будут судить за стикер», — заявил Ткаченко, которому грозит штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Остальных задержанных, по данным издания, отпустили из отделения без протоколов.