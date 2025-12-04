Лидера «Яблока» оштрафовали за пост с фотографией Навального. Теперь его могут не допустить к выборам

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова на полторы тысячи рублей по административной статье о демонстрации «экстремистской символики» (статья 20.3 КоАП). Об этом сообщает «Бумага».

Протокол на Рыбакова составили из-за поста с фотографией Алексея Навального, опубликованного в день гибели политика в феврале 2024 года, рассказали изданию в пресс-службе судов Петербурга. В посте Рыбаков разместил портрет Навального, выразил соболезнования его близким от всей партии, а также добавил, что ответственность за смерть политика лежит на властях страны.

Адвокат Борис Грузд зачитал в суде заявление Рыбакова, который не присутствовал на заседании. Политик отметил, что в его посте не было никаких призывов, а фотографии Навального не включены в перечень экстремистских материалов. Рыбаков отметил, что фотографии Навального можно найти в том числе на сайтах государственных СМИ.

«Я считаю, что истинной причиной преследования меня является недопуск меня к выборам в 2026 году», — заявил Рыбаков.

Если решение петербургского суда вступит в силу, то Рыбаков не сможет участвовать в выборах в 2026 году. Согласно действующему законодательству, если потенциального кандидата признают виновным по протоколу о демонстрации экстремистской символики, то он лишается права быть избранным в течение года. В 2026 году пройдут выборы в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга.

12 ноября аналогичный протокол за фотографию Навального составили на депутата Заксобрания Петербурга от «Яблока» Ольгу Штанникову. Ей назначили штраф в 1500 рублей. Поводом стал сделанный в 2013 году во «ВКонтакте» репост сообщения «Эха Москвы» с фотографией Алексея Навального.

