В Выборгский районный суд Петербурга поступило административное дело о демонстрации «экстремистской» символики (статья 20.3 КоАП) в отношении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова, пишет «Бумага».

Протокол на Рыбакова составили из-за поста с фотографией Алексея Навального, опубликованного в день гибели политика в 2024 году, рассказали изданию в пресс-службе судов Петербурга.

В посте Рыбаков разместил портрет Навального, выразил соболезнования его близким от всей партии, а также добавил, что ответственность за смерть политика лежит на властях страны. Сейчас пост отредактирован.

Первое заседание по протоколу запланировано на 4 декабря.

12 ноября аналогичный протокол за фотографию Навального составили на депутата заксобрания от «Яблока» Ольгу Штанникову. В августе такой же протокол получил коммунист из Ленинградской области Иван Апостелевский.

Следующие выборы в заксобрание Петербурга запланированы на 20 сентября 2026 года. Вступившее в силу решение о наказании по статье 20.3 КоАП не позволяет избираться в течение года.

В сентябре суд в Петербурге оштрафовал депутата заксобрания Михаила Амосова на полторы тысячи рублей по делу о демонстрации «экстремистской» символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Поводом стал пост с фото Алексея Навального. Амосов говорил, что быстро оплатил штраф и не попал под действие нормы, запрещающей вновь выдвигаться в депутаты.