Депутата заксобрания Петербурга Михаила Амосова оштрафовали за пост с фото Навального. Теперь он не сможет участвовать в следующих выборах

Калининский суд Петербурга назначил депутату заксобрания Михаилу Амосову штраф в полторы тысячи рублей по делу о демонстрации «экстремистской» символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), сообщает «Медиазона».

Поводом для преследования депутата стали две фотографии Алексея Навального, опубликованные в телеграм-канале Амосова в день убийства политика.

На заседании суда Амосов заявил, что написал пост о Навальном, поскольку лично его знал. Депутат отметил, что не поддерживает ФБК и в 2007 году одобрил исключение Навального из «Яблока» за его участие в «Русском марше» и «националистическую позицию».

Первое заседание суда по протоколу на Амосова прошло еще 8 сентября. После слушаний, на которых депутат заявил, что удалил посты, местные издания сообщали, что суд вернул протокол полицейским из-за нарушений. По мнению суда, протокол был составлен сотрудником, не имевшим на это полномочий — полицейские не учли особый статус депутата.

Теперь депутат не сможет участвовать в следующих выборах в заксобрание, которые пройдут 20 сентября 2026 года, пишет «Медиазона». Вступившие в силу решение о наказании не позволяет избираться в течение года, а постановление в отношении Амосова вступит в силу не раньше 21 сентября.

«Если бы суд рассмотрел материал в отношении Амосова за одно заседание 8 сентября, теоретически он мог бы уложиться в установленные сроки. Но тогда суд вернул протокол в полицию», — отмечает издание.

«ОВД-Инфо» добавляет, что если Амосов не добьется отмены решения суда, он не сможет баллотироваться в 2026 году.

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил «экстремистскими» организациями структуры, связанные с Алексеем Навальным. Примерно с 2024-го в России стали активно возбуждать административные дела по статье о демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП) в том числе за упоминание фамилии Навального или фотографии политика.

Михаил Амосов — бывший лидер петербургского «Яблока». В 2003-м и 2019-м он участвовал в выборах губернатора. Причем в 2019 году его назвали главным соперником Александра Беглова на выборах главы Петербурга. В 2021 году Амосов избрался в заксобрание от «Справедливой России». Тогда его кандидатуру поддержал проект команды Алексея Навального «Умное голосование».

