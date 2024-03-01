«Первый отдел»: суды в четырех регионах России приравняли фамилию Навального к «экстремистской» символике

Суды в четырех российских регионах назначили административные аресты участникам акций памяти Алексея Навального, приравняв фамилию политика к символике «экстремистской» организации. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел» со ссылкой на постановления.

Всего в распоряжении правозащитников оказались три таких постановления, которые приняли суды Челябинска, Краснодара и Мурманска. Автор телеграм-канала «Симбирский шугожор» Виталий Ахмеровов также рассказал, что в Ульяновске на него составили протокол о правонарушении за упоминание Навального.

В одном случае суд отправил в спецприемник девушку, которая вышла с плакатом «Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова». Правозащитники не уточняют имя задержанной, где она живет и сколько суток ареста ей назначили.

«На тексте надписи присутствует имя и фамилия основателя и лидера общественного движения „Штабы Навального“, некоммерческих организаций „Фонд борьбы с коррупцией“ (ФБК), „Фонд защиты прав граждан“ (ФЗПГ), которые неоднократно использовали имя и фамилию „Алексей Навальный“ как атрибутику и символику», — цитирует «Первый отдел» постановление суда по этому делу.

Как отмечают правозащитники, при вынесении решения суды ссылались на «экспертизу» доносчика Данилы Михеева, выводы которого ранее использовали в делах о демонстрации запрещенной символики. В 2022 году Минюст России признал его «неквалифицированным».

«Первый отдел» пишет, что с учетом широкой географии «наказание за фамилию» можно считать уже сложившейся практикой, а не «эксцессами на местах».

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил «экстремистскими» организациями структуры, связанные с Алексеем Навальным. После этого в России стали активно возбуждать административные дела по статье о демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП).

Так, в Красноярске бывшего руководителя местного штаба Навального Наталью Петеримову пытались судить из-за фотографий с логотипом Навального — белой буквы Н с вписанным в нее красным восклицательным знаком. Суд оправдал Петеримову.

Алексей Навальный, как сообщила ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа, умер в колонии «Полярный волк» 16 февраля. 1 марта политика похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

После смерти Навального и в день его похорон по всей России и за границей прошли акции памяти политика. В российских городах акции сопровождались задержаниями.