Суд в Петербурге счел имя Алексея Навального «атрибутом экстремистских организаций»

Петроградский районный суд Петербурга при вынесении решения о штрафе приравнял имя Алексея Навального и его изображение к «атрибутам экстремистских организаций», обратили внимание «Сетевые свободы».

Суд трижды оштрафовал местную жительницу по статье 20.3 КоАП, которая предусматривает наказание за пропаганду или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций. Поводом для штрафов, как пишут «Сетевые свободы», стало размещение фотографии Алексея Навального у Соловецкого камня в Петербурге.

Во всех трех решениях суда содержится одинаковая формулировка: «Имя и фамилия — „Алексей Навальный“, как и его изображение, имеет устоявшееся в обществе восприятие как атрибут организаций <…>, учредителем и руководителем и лидером которых он являлся при жизни, которые признаны экстремистскими. Его фамилия „Навальный“ содержится в наименовании движения „Штабы Навального“, которое признано судом экстремистским и его деятельность запрещена».

Суд поясняет, что атрибутикой и символикой экстремистских организаций считается та, которая использовалась для «индивидуализации и позиционирования себя в обществе», а также для «пропаганды целей и задач таких организаций». Общая сумма штрафов составила шесть тысяч рублей.

«Сетевые свободы» напоминают, что в марте 2024 года похожее решение вынес Октябрьский районный суд Мурманска из-за размещения фото Алексея Навального в публичном месте. Также встречались случаи привлечения по статье 20.3 КоАП за посты с фото Навального, но на них была символика организаций, которые власти России считают запрещенными.