Трамп продлил временное перемирие с Ираном По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит свои условия мира и пока не завершатся переговоры. Иран в переговорах участвовать не хочет

США продлили временное перемирие с Ираном, чей срок действия подходил к концу. Президент США Дональд Трамп объявил вечером 21 апреля, что принял такое решение по просьбе Пакистана (выступает посредником в переговорах). Трамп отметил, что продлил режим прекращения огня до тех пор, пока представители Ирана не представят свое предложение о мирном урегулировании и пока не завершатся переговоры. Трамп заявил, что приказал вооруженным силам США продолжать блокаду портов Ирана и «во всех других отношениях оставаться готовыми и способными к действиям».

Иран отказался признать продление временного перемирия. Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади заявил, что продление перемирия со стороны Трампа «не имеет никакого смысла». «Проигравшая сторона не может диктовать условия. Продолжение блокады ничем не отличается от бомбардировок, и на нее следует ответить военным ответом. Кроме того, продление прекращения огня со стороны Трампа — это, безусловно, попытка выиграть время с целью нанесения внезапного удара. Время для контрнаступления Ирана — сейчас».

Иран прямо перед заявлением Трампа обвинил США в нарушении условий временного перемирия. «Блокада портов Ирана — это акт войны и, следовательно, нарушение режима прекращения огня. Нападение на торговое судно и его экипажа в заложники — еще более грубое нарушение», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вечером 21 апреля. Он добавил, что Иран знает, «как защитить свои интересы и как противостоять давлению».

США и Иран собирались провести переговоры, прежде чем закончится срок двухнедельного перемирия, которое они заключили в ночь на 8 апреля. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но стороны не смогли договориться о мире. Ожидалось, что они встретятся еще раз, также в Исламабаде. Трамп заявил 19 апреля, что направил делегацию США на переговоры, а Иран это делать отказался до тех пор, пока американские военные блокируют иранские порты. По данным Axios, делегация Ирана вечером 20 апреля получила «зеленый свет» от верховного лидера Моджтабы Хаменеи. При этом Tasnim сообщил, что Иран окончательно отказался проводить с США переговоры, намеченные на 22 апреля.

США начали блокаду портов Ирана во время действия временного перемирия. Блокада в Ормузском проливе началась вечером 13 апреля. Американские военные блокировали суда, перевозящие иранские грузы, и корабли, которые заходили в территориальные воды Ирана. Из заявлений иранских чиновников следует, что именно морская блокада стала основной причиной, почему Тегеран не хотел участвовать в переговорах.

Одним из ключевых условий временного прекращения огня стало открытие Ормузского пролива — важного маршрута для поставок нефти по морю. Тегеран отказывался открывать пролив для большинства судов, но позволял проходить по нему тем, кто связан с Ираном. Полноценно Ормузский пролив за две недели перемирия был открыт всего сутки, 17 апреля, однако на следующий день Иран вновь его закрыл для большинства судов.

еще об ормузском проливе

Иран снова закрыл Ормузский пролив. США тоже продолжают блокаду. К чему это приведет? Разбор «Медузы»

