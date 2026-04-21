Axios: иранская делегация получила «зеленый свет» на переговоры с США от верховного лидера

Иранская делегация ждала для переговоров с США «зеленого света» от верховного лидера Моджтабы Хаменеи и получила его вечером 20 апреля, утверждает Axios со ссылкой на источник.

Белый дом в течение всего дня 20 апреля ждал сигнала из Тегерана, что иранская переговорная команда направится в Исламабад, пишет Axios. Принять участие во встрече иранцев призывали также посредники из Пакистана, Египта и Турции. Однако иранская сторона, по словам источника, тянула время на фоне давления со стороны Корпуса стражей исламской революции, которые требовали от делегатов занять более жесткую позицию: никаких переговоров без прекращения американской морской блокады.

Теперь на встречу в Исламабад, по данным трех источников Axios, также должен вылететь вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию в первом раунде. По словам двух собеседников издания, вылет планируется утром 21 апреля, еще один утверждает, что Вэнс мог отправиться в Исламабад уже поздно вечером 20 апреля (по американскому времени).

Также в Исламабад для участия в переговорах, как ожидается, отправятся спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Первый раунд переговоров США и Ирана прошел в Исламабаде 11–12 апреля, однако завершился без видимых результатов. Спустя неделю Иран объявил, что откроет заблокированный Ормузский пролив для коммерческого судоходства, однако вскоре закрыл его вновь. США вместе с этим начали морскую блокаду иранских портов и нанесли удар по иранскому грузовому судну «Туска», пытавшемуся пройти Ормузский пролив.

Ожидается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Пакистан для второго раунда переговоров на исходе срока прекращения огня. Однако фактически, как отмечает Axios, Трамп уже добавил один день: хотя изначально согласованные две недели перемирия истекают 21 апреля, днем раньше он заявил, что крайний срок — вечер 22 апреля. При этом агентству Bloomberg Трамп сказал, что продление прекращения огня «крайне маловероятно».

Читайте также

Перемирие между Ираном и США подходит к концу, а мирного соглашения все нет Ормузский пролив снова закрыт. Состоится ли новый раунд переговоров — неизвестно

