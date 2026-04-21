Tasnim: Иран окончательно отказался от переговоров с США

Представители Ирана отказались участвовать в переговорах с США, которые намечались на 22 апреля в Исламабаде, сообщило иранское агентство Tasnim.

Представители Тегерана сообщили американской стороне через посредника в Пакистане, что не будут участвовать в переговорах. По данным Tasnim, это окончательное решение.

Агентство пишет, что власти Ирана считают свое участие в переговорах пустой тратой времени, поскольку «США препятствуют достижению какой-либо разумной сделки».

По данным Axios, поездка в Пакистан вице-президента США Джей Ди Вэнса, который возглавляет американскую делегацию, отложена на неопределенный срок.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил ранее 21 апреля, что Соединенные Штаты Америки нарушили условия соглашения о прекращении огня, которое страны заключили две недели назад.

Временное перемирие между США и Ираном было заключено на две недели. Ожидалось, что режим прекращения огня закончится 21 апреля, но США согласились продлить его до вечера 22 апреля.

Читайте также

Читайте также

Перемирие между Ираном и США подходит к концу, а мирного соглашения все нет Ормузский пролив снова закрыт. Состоится ли новый раунд переговоров — неизвестно