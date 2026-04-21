Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Соединенные Штаты Америки нарушили условия соглашения о прекращении огня, которое страны заключили две недели назад.

«Блокада портов Ирана — это акт войны и, следовательно, нарушение режима прекращения огня. Нападение на торговое судно и его экипажа в заложники — еще более грубое нарушение», — написал он в соцсети икс вечером 21 апреля.

Министр отметил, что Иран знает, «как защитить свои интересы и как противостоять давлению».

США и Иран заключили временное перемирие на две недели в ночь на 8 апреля. Ожидалось, что перемирие закончится 21 апреля, однако президент США Дональд Трамп продлил его действие еще на день — до вечера 22 апреля.

Ожидалось, что США и Иран проведут второй раунд переговоров в Исламабаде, однако Тегеран отказался отправлять своих представителей, пока американские военные блокируют порты Ирана. По состоянию на вечер 21 апреля Иран не подтвердил свое участие в переговорах. Глава делегации США, вице-президент Джей Ди Вэнс отложил или полностью отменил поездку в Исламабад, сообщает Associated Press.

Читайте также

Перемирие между Ираном и США подходит к концу, а мирного соглашения все нет Ормузский пролив снова закрыт. Состоится ли новый раунд переговоров — неизвестно

Читайте также

