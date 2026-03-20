«Это метод в российском стиле» Источники The Guardian в Украине заявили, что спецслужбы Венгрии «принудительно сделали укол» бывшему сотруднику СБУ во время задержания инкассаторов Ощадбанка

Два бронированных инкассаторских автомобиля Ощадбанка, которые Венгрия вернула Украине, 12 марта 2026 года Attila Kisbenedek / AFP / Scanpix / LETA

Источники британской газеты The Guardian в Киеве утверждают, что сотрудники венгерского Центра по борьбе с терроризмом (Terrorelhárítási Központ) «принудительно сделали укол украинцу» после рейда в Венгрии, в ходе которого задержали инкассаторов украинского Ощадбанка, перевозивших слитки золота и десятки миллионов долларов и евро наличными.

В публикации издания от 20 марта говорится, что инъекцию неизвестного вещества сделали бывшему сотруднику Службы безопасности Украины. Неясно, какую должность он занимает в Ощадбанке, ранее в банке говорили, что власти Венгрии задержали семерых сотрудников инкассаторской службы.

Источники The Guardian считают, что инъекция содержала вещество с расслабляющим эффектом, призванное сделать человека более разговорчивым во время допроса. Однако, по словам собеседников газеты, после введения препарата у мужчины с диабетом произошел гипертонический криз и он потерял сознание. В итоге его госпитализировали.

Один из украинских источников охарактеризовал действия венгерских спецслужб как «метод в российском стиле», напоминающие так называемые сыворотки правды, которые, как считается, на своих допросах применяла КГБ. Другой источник рассказал, что следы препарата этого класса обнаружили при анализе крови, проведенном после того, как мужчина вернулся в Украину.

The Guardian указывает, что журналисты издания не видели результатов анализа и не могут проверить эти утверждения. В то же время венгерский адвокат задержанных украинцев Лорант Хорват заявил, что «одному из них сделали инъекцию неизвестного содержания, несмотря на его возражения». Источник газеты в венгерской полиции сообщил, что слышал от коллег о том, что украинцу сделали инъекцию, но он не знает, о каком веществе идет речь.

Пресс-секретарь венгерского Центра по борьбе с терроризмом переадресовал запрос издания в Национальную налоговую и таможенную службу Венгрии, а там не ответили на запрос издания.

Пресс-секретарь Ощадбанка заявил, что не может комментировать эти утверждения, поскольку медицинская информация конфиденциальна. Однако банк подтвердил, что среди задержанных в Венгрии был «человек с инвалидностью, [которому] требуется специальная диета и регулярный прием лекарств». Представитель банка добавил, что состояние здоровья этого человека ухудшилось, а «медицинскую помощь оказали только после того, как он потерял сознание».

что об этом сообщалось ранее

В Будапеште задержали сотрудников украинского госбанка, перевозивших десятки миллионов долларов и евро Украина: это «захват заложников». Венгрия: они везли деньги «военной мафии»

Венгерский Центр по борьбе с терроризмом задержал семерых инкассаторов Ощадбанка 5 марта, когда они на двух автомобилях перевозили через Венгрию 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Венгерские власти утверждали, что в машинах перевозили деньги для «украинской военной мафии», не приводя доказательств.

Спецслужбы задержали инкассаторов, устроив засаду на трассе. Сотрудники антитеррористического центра направили на машины оружие и заставили их остановиться. Задержанные провели под стражей более 24 часов, многих из них держали с завязанными глазами и в наручниках. Им отказались предоставить переводчика с украинского языка — только с русского.

Киев обнаружил, где находятся задержанные, по GPS-трекеру в одном из инкассаторских автомобилей. Сигнал показал, что машина стоит на территории Центра по борьбе с терроризмом. Лишь спустя несколько часов Венгрия признала, что задержала украинцев. Задержанных депортировали в Украину 6 марта, при этом валюту, золото, а также автомобили, в которых их перевозили, оставили в Венгрии. Украина потребовала вернуть ценности, но Венгрия вернула только автомобили.

Источник The Guardian в венгерской полиции сказал, что спецслужбы «очень непрофессионально» провели операцию, и не все в Центре по борьбе с терроризмом были рады тому, что участвовали в задержании. «Они даже не знали, что в машине есть GPS-трекеры. Они поняли, что украинцы знают, где удерживают задержанных, только когда услышали об этом в новостях», — рассказал собеседник газеты.

Адвокат задержанных украинцев Лорант Хорват сообщил, что Ощадбанк в последние дни подал заявление с требованием возбудить уголовное дело из-за того, власти Венгрии злоупотребили служебным полномочием. Также банк подал иски от имени семерых сотрудников, требуя, что Венгрия отменила решения об их депортации и запрете на въезд в Шенгенскую зону. Банк также добивается того, чтобы Венгрия вернула арестованные деньги и золото.

Венгрия задержала инкассаторов на фоне обострения отношений с Украиной. Будапешт разругался с Киевом из-за того, что с конца января в Венгрию не поступает российская нефть по трубопроводу «Дружба», который проходит через украинскую территорию. Отношения стран обострились прямо перед парламентскими выборами в Венгрии, на которых партия премьер-министра страны Виктора Орбана, согласно опросам, может занять только второе место.

Венгрия и Украина ругаются уже два месяца. Теперь Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. И показал в фейсбуке, как звонит и успокаивает дочерей

