«Европейская правда»: Венгрия передаст Украине задержанные инкассаторские автомобили — но без денег, которые находились в них
Власти Венгрии согласились передать украинскому государственному Ощадбанку оба задержанных инкассаторских автомобиля, сообщила «Европейская правда» со ссылкой на два источника.
О таком решении адвокатам украинской стороны сообщили следователи венгерской Национальной налоговой и таможенной службы.
Валюта и золото, которые находились в автомобилях, переданы не будут.
9 марта правительство Венгрии приняло постановление, изъятые во время задержания украинских инкассаторов 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и девять золотых слитков будет хранить на период расследования Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии.
В Будапеште 5 марта задержали семерых сотрудников инкассаторской службы Ощадбанка во время перевозки валюты на двух автомобилях. Глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что венгерские власти «взяли в заложники» семерых граждан Украины. Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии вскоре объявила, что ведет уголовное расследование по статье об отмывании денег. Власти Венгрии потребовали от Украины объяснений и допустили, что речь может идти о «деньгах украинской военной мафии». Задержанных инкассаторов освободили 6 марта, они вернулись в Украину.