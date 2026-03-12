новости
«Зайдите в бар и спросите: „Кто умеет стрелять из противотанкового оружия?“ Встанут все мужчины» Финляндия лучше других стран Европы готова к возможной войне с Россией, пишет Bloomberg. У нее есть чему поучиться
Источник: Bloomberg
С учетом угрозы большой войны с Россией и потери доверия к США как к надежному партнеру европейским лидерам и военным стоит присмотреться к стране, которая годами исходила из того, что в случае нападения ей придется защищаться самостоятельно. Это Финляндия. Обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг написал колонку о том, как Финляндия готовится к возможной войне с Россией — и он считает, что другим странам Европы следует изучить ее опыт. «Медуза» пересказывает главные тезисы из этой статьи.
- Финляндия — страна с населением менее шести миллионов человек. Десятилетиями она в дипломатическом отношении находилась между Востоком и Западом. В 2023-м, на следующий год после начала большой российско-украинской войны, она вступила в НАТО.
- Вместе с еще одним новым членом НАТО, Швецией, Финляндия закрыла брешь в обороне альянса на севере. Несмотря на небольшую численность населения, она располагает значительным резервом: отмобилизованная армия Финляндии — 280 тысяч человек при общем резерве примерно в 900 тысяч (данные на сентябрь 2025-го). Это больше, чем у Германии (на декабрь 2025-го — 260 тысяч человек с учетом военных и гражданских сотрудников бундесвера плюс 200 тысяч резервистов) и Великобритании (182 тысячи человек по состоянию на октябрь 2025-го). Расходы на оборону в расчете на душу населения в Финляндии заметно выше среднего по Европе.
- Основа финской обороны — всеобщий призыв на военную службу и развитая сеть гражданских убежищ, которые во многих странах Европы еще недавно считались пережитком прошлого. Призыв работает и как социальный клей, связывая жителей страны общим опытом. «Зайдите в бар и спросите: „Кто умеет стрелять из противотанкового оружия?“ Встанут все мужчины», — рассказал Оскари Яаккола, резервист в звании лейтенанта.
- Пока другие страны избавлялись от военной техники, Финляндия скупала ее по выгодной цене. В 2002 году Германия продала финнам 124 считавшихся ненужными танка Leopard меньше чем за миллион евро за штуку. Сегодня новый танк может стоить уже 12 миллионов евро.
- Во время учений финские военные отрабатывают не локальные операции, а общевойсковые действия на случай большой войны. Они скептически относятся к мысли, что современные технологии вроде дронов сами по себе меняют ситуацию на поле боя. По их мнению, в войне против России Украина вынуждена использовать беспилотники, чтобы компенсировать нехватку пехоты и тяжелой техники. И хотя финская армия работает и с беспилотниками, основная стратегия сдерживания и отражения возможного российского нападения построена на умении действовать на своей территории. Это снег, лес, большие расстояния и бездорожье.
- Финляндия вовлекает в оборону не только военные, но и гражданские структуры. В стране существует добровольческая ассоциация «Солдатский дом». Она занимается поддержкой военнослужащих и организацией их досуга. Bloomberg рассказывает, как во время учений «финские бабушки-волонтеры» из «Солдатского дома» варили кофе и пекли пончики для военных. «Когда безопасность страны зависит от того, что каждый год на службу призывают около 24 тысяч молодых людей и отправляют их в арктическую глубинку, чувство поддержки — ощущение дома — становится не просто проявлением доброты. Это стратегический ресурс», — пишет Лиам Деннинг.
- Финские военные считают, что российско-украинская война истощила войска РФ. По крайней мере, сухопутные силы, которые еще недавно были размещены у границ Финляндии. По оценке финнов, после мирного соглашения с Украиной, на каких бы условиях его ни заключили, России потребуется три-пять лет, чтобы восстановить силы, и около 10 лет на модернизацию армии. С другой стороны, Россия уже начала восстанавливать инфраструктуру вдоль финской границы.