В Польше и Финляндии придумали защищаться от российского вторжения болотами Идея нравится экологам и некоторым военным, но очень не нравится фермерам

Российская боевая машина, увязшая в грязи под Киевом и захваченная украинскими солдатами, 1 апреля 2022 года Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images

Сразу несколько европейских стран изучают возможность использовать болота в качестве оборонительной линии против возможного вторжения войск РФ. В том числе власти рассматривают вопрос восстановления болот, которые прежде были осушены ради расширения сельскохозяйственных земель. Об идее рассказывают Financial Times и Politico.

Источником вдохновения послужила оборона Киева в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Тогда ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень в селе Козаровичи, затопили пойму реки — и сделали ее непроходимой для бронетехники. Это помогло сорвать российский план стремительного захвата украинской столицы.

«Мы спасли Киев» Жители Демидова затопили свое село, чтобы остановить наступление российской армии

«Мы спасли Киев» Жители Демидова затопили свое село, чтобы остановить наступление российской армии

Крупнейшие европейские болота находятся вдоль границы НАТО с Россией и Беларусью. Даже если они осушены, во многих случаях достаточно перекрыть дренажные каналы — и болота восстановятся сами собой за год-два.

Проект восстановления осушенных болот в оборонительных целях официально рассматривает правительство Финляндии по парламентскому запросу правящей Национальной коалиционной партии. В Польше проект по укреплению границы «Восточный щит», на который выделено больше двух миллиардов евро, предусматривает «формирование болот и лесов в приграничных районах».

Страны Балтии приняли совместную программу укрепления границ. Восстановления болот она не предусматривает. При том что до массового осушения болота составляли около 10% территории Эстонии, Латвии и Литвы.

Европейские экологи выдвигают дополнительный аргумент в пользу восстановления болот: это поможет в преодолении климатического кризиса. Болота занимают лишь 3% суши, но в них хранится треть мировых запасов углерода — вдвое больше, чем во всех лесах. Если болота осушить, торф начинает разлагаться и выделять углекислый газ. Таким образом в атмосферу попадает 4% всех парниковых газов (для сравнения, от всей мировой авиации — 2,5%). Если же болото оставить в покое, оно поглощает углекислый газ гораздо эффективнее, чем лес, и выделяет гораздо больше кислорода.

Евросоюз и без оборонительных соображений намерен восстановить 30% осушенных болот к 2030 году и 50% — к 2050-му. В перспективе это должно помочь восстановлению биологического разнообразия, но что касается непроходимости, особенно для тяжелой техники, — эффект будет очень быстрым.

Однако у идеи есть и множество возражений. Представитель немецких вооруженных сил в беседе с Politico отметил, что болота сделают территорию непроходимой не только для противника, но и для союзников — например, в случае конфликта НАТО с Россией, для войск, которые будут перебрасываться на подмогу из Западной Европы через болотистые восточную Германию, Польшу и страны Балтии.

Кроме того, даже если болота и защитят от бронетехники, они не спасут от ракет и дронов.

Но главные противники восстановления болот — хоть из военных, хоть из экологических соображений — представители сельскохозяйственной отрасли. Восстановление болот значительно сократит площадь возделываемых земель и оставит без работы многих фермеров. Энтузиасты-экологи предлагают фермерам переориентироваться на выращивание новых культур — например, камыша, который может быть использован в строительстве и производстве упаковки. Но этот рынок слишком мал по сравнению с традиционными сельскохозяйственными культурами.

«Вы сможете выжить в течение 72 часов?» Жителей стран Европы готовят к войне. Среди рекомендаций — запастись таблетками йода и купить радио на батарейках

«Вы сможете выжить в течение 72 часов?» Жителей стран Европы готовят к войне. Среди рекомендаций — запастись таблетками йода и купить радио на батарейках

