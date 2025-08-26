В Польше и Финляндии придумали защищаться от российского вторжения болотами Идея нравится экологам и некоторым военным, но очень не нравится фермерам
Сразу несколько европейских стран изучают возможность использовать болота в качестве оборонительной линии против возможного вторжения войск РФ. В том числе власти рассматривают вопрос восстановления болот, которые прежде были осушены ради расширения сельскохозяйственных земель. Об идее рассказывают Financial Times и Politico.
Источником вдохновения послужила оборона Киева в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Тогда ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень в селе Козаровичи, затопили пойму реки — и сделали ее непроходимой для бронетехники. Это помогло сорвать российский план стремительного захвата украинской столицы.
Крупнейшие европейские болота находятся вдоль границы НАТО с Россией и Беларусью. Даже если они осушены, во многих случаях достаточно перекрыть дренажные каналы — и болота восстановятся сами собой за год-два.
Проект восстановления осушенных болот в оборонительных целях официально рассматривает правительство Финляндии по парламентскому запросу правящей Национальной коалиционной партии. В Польше проект по укреплению границы «Восточный щит», на который выделено больше двух миллиардов евро, предусматривает «формирование болот и лесов в приграничных районах».
Страны Балтии приняли совместную программу укрепления границ. Восстановления болот она не предусматривает. При том что до массового осушения болота составляли около 10% территории Эстонии, Латвии и Литвы.
Европейские экологи выдвигают дополнительный аргумент в пользу восстановления болот: это поможет в преодолении климатического кризиса. Болота занимают лишь 3% суши, но в них хранится треть мировых запасов углерода — вдвое больше, чем во всех лесах. Если болота осушить, торф начинает разлагаться и выделять углекислый газ. Таким образом в атмосферу попадает 4% всех парниковых газов (для сравнения, от всей мировой авиации — 2,5%). Если же болото оставить в покое, оно поглощает углекислый газ гораздо эффективнее, чем лес, и выделяет гораздо больше кислорода.
Евросоюз и без оборонительных соображений намерен восстановить 30% осушенных болот к 2030 году и 50% — к 2050-му. В перспективе это должно помочь восстановлению биологического разнообразия, но что касается непроходимости, особенно для тяжелой техники, — эффект будет очень быстрым.
Однако у идеи есть и множество возражений. Представитель немецких вооруженных сил в беседе с Politico отметил, что болота сделают территорию непроходимой не только для противника, но и для союзников — например, в случае конфликта НАТО с Россией, для войск, которые будут перебрасываться на подмогу из Западной Европы через болотистые восточную Германию, Польшу и страны Балтии.
Кроме того, даже если болота и защитят от бронетехники, они не спасут от ракет и дронов.
Но главные противники восстановления болот — хоть из военных, хоть из экологических соображений — представители сельскохозяйственной отрасли. Восстановление болот значительно сократит площадь возделываемых земель и оставит без работы многих фермеров. Энтузиасты-экологи предлагают фермерам переориентироваться на выращивание новых культур — например, камыша, который может быть использован в строительстве и производстве упаковки. Но этот рынок слишком мал по сравнению с традиционными сельскохозяйственными культурами.