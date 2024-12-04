Солдаты на военных учениях Nordic Response. Алта, Норвегия. 7 марта 2024 года Heiko Junge / EPA / Scanpix / LETA

Страны Европы выпускают руководства по подготовке к чрезвычайным ситуациям, в том числе боевым действиям — на фоне растущей напряженности, вызванной полномасштабным российским вторжением в Украину. О том, как власти европейских стран готовят население к возможной войне и другим кризисам, рассказала газета The Guardian.

Брошюры и другие информационные продукты о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны, выпустили власти Швеции, Норвегии, Финляндии и Германии, говорится в статье.

«Мы живем во времена нестабильности. Сейчас в нашем уголке мира идут вооруженные конфликты. Терроризм, кибератаки и кампании по дезинформации используются для подрывной деятельности и влияния на нас», — говорится в шведской брошюре «На случай кризиса или войны». Всеобщая готовность крайне важна в случае, если Швеция подвергнется нападению, и «каждый должен внести свой вклад в защиту независимости Швеции — и нашей демократии», добавили авторы руководства.

Как отмечает The Guardian, шведские власти давно выпускают такие руководства — одно из первых опубликовали во время Второй мировой войны. В обновленной брошюре, которую разослали жителям 18 ноября, среди прочего рассказывается о системах оповещения, бомбоубежищах, цифровой безопасности и о том, как пользоваться туалетом, если нет воды. Власти рекомендовали жителям Швеции создать запасы воды и ежегодно проверять, пригодна ли они для питья, запастись одеялами, теплой одеждой и источниками тепла, большим количеством калорийной еды быстрого приготовления, а также радио на батарейках.

Норвежский директорат гражданской защиты распространил похожее руководство среди 2,6 миллиона домохозяйств. В нем отмечается, что «мы живем во все более беспокойном мире», на который влияют изменение климата, цифровые угрозы, а «в худшем случае — военные действия».

Власти Норвегии советуют жителям иметь как минимум недельный запас продуктов длительного хранения, в том числе хлебцы, консервы, энергетические батончики, сухофрукты, шоколад, мед, печенье и орехи. Кроме того, норвежцам советуют запастись необходимыми лекарствами — в том числе таблетками йода на случай «ядерного инцидента» — и, как и Швеция, иметь несколько банковских карт, а дома держать наличные.

Власти Финляндии в онлайн-руководстве «Подготовка к инцидентам и кризисам» привели рекомендации по целому списку вопросов — от отключения воды и интернета до лесных пожаров и «долгосрочных кризисов, таких как военный конфликт». На отдельном сайте описывается, как жителям подготовить себя и свои дома, чтобы в случае чрезвычайной ситуации продержаться трое суток. На том же ресурсе жителям Финляндии предлагается пройти тест под названием «Вы сможете выжить в течение 72 часов?».

Власти Германии сосредоточили усилия на увеличении количества убежищ, когда выяснилось, что в стране с населением более 84 миллионов человек насчитывается менее 600 укрытий, способных вместить всего 480 тысяч человек, пишет The Guardian со ссылкой на официальные оценки.

Большинство укрытий времен холодной войны были демонтированы, и теперь Германия запустила национальный план по строительству новых, а также разработку приложения, помогающего найти ближайшее убежище в случае атаки. Власти ищут любые сооружения, которые могут быть использованы как укрытия, в том числе станции метро и подвалы государственных учреждений.

Жителей Германии призывают приспосабливать для этой цели подвалы, гаражи, подсобные помещения или восстанавливать старые бункеры, а застройщиков собираются обязать строить убежища в новых домах, как это уже сделала Польша.

Минобороны Латвии в 2024 году также обновило руководство для жителей о том, что делать в случае чрезвычайной ситуации, а также выпустило брошюру «Как действовать в случае войны». В последней среди прочего собраны рекомендации о том, что делать в случае обстрела и как подготовить в своем доме убежище. При создании брошюры, как утверждается, был учтен «опыт Украины в борьбе с российской агрессией с 2014 года».