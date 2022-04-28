«Мы спасли Киев» Жители Демидова затопили свое село, чтобы остановить наступление российской армии

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Последствия наводнения в селе Демидов, 8 апреля 2022 года Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

The New York Times опубликовала фото и видео из села Демидов Киевской области, которое оказалось затопленным во время российской оккупации.

По свидетельству местных жителей, украинцы сами спровоцировали наводнение, разрушив дамбу на реке Ирпень в месте ее впадения в Киевское водохранилище. В результате в селе и окрестных полях образовалась трясина, которая затормозила продвижение российской армии к Киеву. Тем самым было выиграно время для подготовки обороны украинской столицы, пишет газета.

Демидов затопило уже на второй день войны, 25 февраля. Из 750 домовладений в селе под водой оказались около полусотни.

Спустя месяц после отступления российских военных жители все еще продолжают бороться с последствиями паводка, но не скрывают своей радости. «Все все понимают и ничуть ни о чем не жалеют. Мы спасли Киев!» — сказала с гордостью корреспонденту NYT местная жительница, пенсионерка Антонина Костюченко.

Наводнение не только затруднило переправу российских бронетанковых колонн через реку Ирпень, но также фактически защитило Демидов во время оккупации. Хоть российские солдаты и патрулировали село, превратившееся в широкое мелководное озеро, оно так и не стало линией фронта, избежав участи других городов и сел к северу от Киева — Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля. За месяц оккупации в Демидове были убиты шесть человек, рассказал The New York Times глава села Александр Мельниченко.

С первых же дней войны украинцы эффективно выводили из строя собственную гражданскую инфраструктуру, чтобы помешать продвижению российской армии, обладающей превосходством в численности и вооружении. Украинские военные без колебаний бомбили автомобильные дороги, железнодорожные пути и даже взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гостомель, чтобы не допустить там высадку российского воздушного десанта. Военные эксперты считают, что такая тактика «выжженной земли» сыграла важную роль в сдерживании российских войск и предотвращении захвата Киева.

По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, за два месяца войны в стране были разрушены более 300 мостов. Украинцы зачастую взрывали их сами. Российским военным приходилось сооружать рядом понтонные переправы, которые затем обстреливались украинскими артиллеристами. Подобную тактику сейчас применяют в Донбассе, сообщил министр.

Эта стратегия дорого обходится Украине, ведь российская армия также уничтожает гражданскую инфраструктуру, хоть и продолжает утверждать, что бомбит только военные объекты. По оценкам украинского правительства, общий ущерб транспортной инфраструктуре после двух месяцев войны составляет около 85 миллиардов долларов. Вне зависимости от того, какая сторона уничтожила тот или иной объект, Кубраков возлагает конечную вину на Россию. «Мы бы не взрывали свои мосты, если бы не началась война. Причина одна и та же: агрессия Российской Федерации», — сказал он.

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