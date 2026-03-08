Финляндии долго нравилось, что россияне покупают в стране недвижимость. Потом оказалось, что проданы объекты рядом с военными базами и аэродромами То же самое происходило в Шотландии, Норвегии и Швеции

Igor Grochev / Shutterstock.com

С 2000-х годов Финляндия приветствовала российские инвестиции. В результате тысячи объектов недвижимости по всей стране оказались в собственности россиян. В основном, это жилые дома и дачи.

После начала большой войны России с Украиной в 2022 году и вступления Финляндии в НАТО в 2023-м государство и гражданские активисты взялись за ревизию этих объектов — и обнаружили, что некоторые из них находятся рядом с военными базами, аэродромами, складами вооружений, объектами связи, водо- и электроснабжения, транспортной инфраструктурой или в стратегически важных районах у границы.

Собеседники Bloomberg — не менее 10 человек, знакомых с системой безопасности Финляндии, — отмечают, что это вызвало в стране тревогу. Власти опасаются, что подобная недвижимость может использоваться для наблюдения за военными объектами, нарушения работы транспорта и связи. Кроме того, в этих зданиях могут располагаться конспиративные квартиры и склады российской агентуры, считают собеседники издания.

Еще в 2020 году Финляндия изменила законодательство: граждане государств, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону, обязаны получать разрешение министерства обороны на покупку недвижимости. С тех пор было заблокировано 37 сделок. В отдельных случаях речь шла об участках у полигонов в Лапландии, рядом с железными дорогами, линиями электропередачи или штабами финских и натовских структур. Иногда власти отказывали в продаже не напрямую по причине близости к инфраструктуре, а из-за того, что покупатели не могли объяснить источник средств, цель сделки или просто не предоставляли запрошенные документы.

Бывший топ-менеджер Nokia Ойва Мияттинен отслеживает земельные сделки с российским участием еще с 2008 года. Тогда его насторожило, что российский бизнесмен Денис Фокин пообещал инвестировать 100 миллионов евро в маленький муниципалитет Саариярви в центральной части страны. Его обеспокоенность разделяли бывший полицейский Аско Хакцель, отставной бригадный генерал Ханну Луотола и другие. Они говорят, что их мотивировал патриотизм и память о войнах с Советским Союзом.

Со временем активисты начали получать сигналы со всей страны — от строителей, лесозаготовителей, таксистов, мелких предпринимателей. Калеви Куорелахти, ставший «полевым исследователем» группы, объехал все аэропорты Финляндии — и обнаружил российскую недвижимость рядом с взлетными полосами, включая военные аэродромы. Он фотографировал участки возле линий электропередач, военных складов, железнодорожных узлов, автомагистрали и энергетические узлы. По его словам, в таких стратегических пунктах российская собственность появлялась с поразительной регулярностью.

Группа стала рассказывать о своих находках финским политикам и СМИ. Тогда им стали поступать угрозы: они обнаруживали у себя проколотые колеса, слышали подозрительные звуки в телефоне, находили обезглавленных шивотных на пороге собственных домов и тому подобное. В 2010 году высокопоставленные чиновники Минобороны публично отрицали, что иностранная недвижимость может представлять угрозу.

Ситуация начала меняться после российской аннексии Крыма в 2014 году и особенно после 2022-го. Вступив в НАТО, Финляндия, наряду со странами Балтии и Польшей, стала частью восточного фланга альянса. В 2025 году вступил в силу закон, полностью запрещающий гражданам России и Беларуси покупать недвижимость, если у них нет постоянного вида на жительство в Финляндии или долгосрочного статуса в ЕС.

Однако покупатели могут обходить ограничения, пользуясь вторым гражданством, арендуя недвижимость или используя подставных лиц. Сложнее всего с уже проданными объектами: Финляндия не решается на их экспроприацию, поскольку ее легко можно принять за дискриминацию по паспорту и происхождению, и подорвать тем самым рынок недвижимости.

Характерный пример — так называемое дело Airiston Helmi. Это финская фирма, возглавляемая россиянином Павлом Мельниковым. Airiston Helmi за несколько лет скупила 17 объектов недвижимости на архипелаге Турку — маленьких островах у юго-западного побережья Финляндии. Это, во-первых, главный финский военный порт, а во-вторых, почти самый центр Балтийского моря — с островов легко доступны основные морские маршруты и инфраструктура вроде подводных кабелей.

Руководство Airiston Helmi обвинили в мошенничестве и неуплате налогов. Компанию через некоторое время ликвидировали, ее имущество распродали. 24 февраля 2022 года финский суд приговорил Павла Мельникова к полутора годам заключения условно.

Другой пример — бывший дом престарелых в Канкаанпяа на юго-западе Финляндии. Он расположен в не самом популярном месте страны, и муниципалитет продал его за символическую тысячу евро — просто чтобы у объекта появился собственник, который привел бы его в порядок.

В октябре 2022 года неожиданно появились три гражданина России, готовые перекупить объект в 15 раз дороже, чтобы превратить его в дом отдыха. Но финские власти усомнились в этом объяснении. Дом престарелых находился всего в семи километрах от гарнизона Ниинисало — крупнейшего армейского подразделения страны, важнейшего артиллерийского полигона и базы, открытой для американских войск в рамках соглашения Финляндии с США. После проверки министерство обороны Финляндии заблокировало сделку, сочтя ее угрозой национальной безопасности. Это стало первым в истории страны случаем, когда покупка недвижимости была официально остановлена именно по таким соображениям.

Такие опасения есть не только в Финляндии. Газета The Telegraph перечисляет множество случаев в других странах. Люди, связанные с Россией, пытаются купить или уже купили объекты рядом с базой подлодок в Шотландии, британской авиабазой Акротири на Кипре, военно-морскими и авиабазами в Норвегии, Швеции и других странах. Как правило, эти объекты расположены в отдаленных регионах, малопривлекательных для туризма. Обычно это жилые дома, а в некоторых случаях — церкви.

О российских воинских частях на границе с Финляндией и Норвегией

Россия расширяет воинские части и строит железнодорожные пути на границе с Финляндией, Норвегией и Эстонией Это воспринимают как подготовку к новой войне, пишет WSJ

