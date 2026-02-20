Музей истории ГУЛАГа превратят в музей, посвященный жертвам «геноцида советского народа» В России продолжают стирать память о жертвах сталинских репрессий

Кристина Кормилицына / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

В Москве откроется первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам «геноцида советского народа», сообщила мэрия города. Выставочная площадка будет создана на месте Музея истории ГУЛАГа, закрытого осенью 2024 года. Об этом, в частности, написала искусствовед Ксения Корабельникова.

На сайте Музея истории ГУЛАГа говорится:

В Москве откроется Музей памяти. Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Все остальные публикации на сайте сейчас не отображаются.

Ожидается, что новый музей откроют в 2026 году. Как рассказали в мэрии, в основу экспозиции лягут архивные материалы проекта .

Экспозиция Музея памяти «объединит разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей», пообещали в департаменте культуры Москвы. Там отметили, что «увековечивание памяти о жертвах геноцида советского народа — одно из ключевых направлений работы по патриотическому воспитанию и историческому просвещению» молодежи.

В мэрии добавили, что посетители нового музея среди прочего узнают «о проявлениях нацизма, испытаниях биологического оружия на советских гражданах, проведенных японцами, освободительной миссии Красной армии и судах над нацистскими преступниками».

Что такое «геноцид советского народа» в понимании властей России «Геноцид советского народа» во время войны с нацистской Германией — это неизвестная в советское время и не имеющая правового определения концепция, которую продвигает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, отмечают «Важные истории». Власти РФ несколько лет говорят о «геноциде советского народа» в годы Второй мировой войны. Впервые Владимир Путин заявил об этом в июле 2020 года, сказав, что «преступления нацистов и их приспешников — геноцид в отношении народов Советского союза — не имеют срока давности». По его словам, такая оценка «должна быть незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права». Меньше чем через полгода после выступления Путина российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства в годы войны. В октябре 2022 года суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. В апреле 2025-го в России приняли закон «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа». Депутаты Госдумы уже предложили ввести уголовное наказание за отрицание такого геноцида.

Новую выставочную площадку возглавит Наталья Калашникова. С апреля 2025 года она руководит музеем «Смоленская крепость» и «имеет опыт работы по сохранению памяти жертв геноцида советских граждан» в рамках организации тематических выставок и издания исторических книг, говорится на сайте мэрии.

До работы в «Смоленской крепости» Калашникова возглавляла отдел науки в Мемориальном музее Скрябина и работала проректором Московского государственного института культуры (МГИК).

При назначении Калашниковой в «Смоленскую крепость» министр культуры России Ольга Любимова говорила, что она прошла программу «Капитаны культуры», запущенную как карьерный лифт для музейных руководителей среднего звена, отмечает «Агентство».

Издание выяснило, что до перехода в культурные инициативы Калашникова работала в энергетике - в «Россетях» и Научно-производственном предприятии «Квант». На платформе Leader Id она писала, что курировала создание АО «Крымэнерго». Также будущий директор музея успела поработать в Роскартографии и парке Горького в Москве.

Калашникова — ветеран боевых действий, у нее есть медали «Участнику » и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Как рассказывала пресс-служба «Смоленской крепости», Калашникова «не раз была в зоне специальной военной операции». В каком качестве она ездила на войну, музей не уточняет. Известно, что, работая во МГИКе, Калашникова руководила фронтовой концертной бригадой и говорила, что почти каждый месяц ездит со студентами на фронт.

Из постов пресс-службы «Смоленской крепости» также известно, что Калашникова проводила мероприятия на выставке «Россия» и получила за это благодарственные письма, а также организовывала культурные проекты, в том числе в рамках одной из программ .

При Калашниковой в «Смоленской крепости» регулярно проводят встречи с участниками российско-украинской войны и патриотические мероприятия, а музей начал сотрудничать с местным филиалом фонда «Защитники отечества» — заместителя министра обороны РФ и племянницы Владимира Путина.

По словам Калашниковой, одна из ключевых задач нового музея в Москве — «сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях».

Старший сын Калашниковой уехал из России после начала большой войны. Дмитрию Калашникову 31 год. Он пианист, окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского и аспирантуру лондонского Королевского музыкального колледжа. Калашников — лауреат многих международных конкурсов. Он также получал премии от правительства России и правительства Москвы.

За неделю до начала большой войны Калашников улетел в Австрию и до сих пор на родину не вернулся — журналисты не нашли данных о его возвращении в утечках погранслужбы. В мае 2022 года Калашников получил одну из главных наград Королевского колледжа музыки «Чаша королевы-матери Елизаветы» из рук принца Чарльза (теперь он король Великобритании Карл III). Сейчас сын директора Музея памяти выступает с концертами за границей.

Музей истории ГУЛАГа хранил память жертв советских репрессий

Музей истории ГУЛАГа был основан в 2001 году. С 2015-го он располагался в здании в 1-м Самотечном переулке в Москве. До недавнего времени он оставался единственным крупным центром, который хранил память о жертвах репрессий и не испытывал при этом давления со стороны государства.

В ноябре 2024-го музей приостановил работу — как утверждалось, из-за «нарушений пожарной безопасности». Через несколько месяцев департамент культуры Москвы объявил, что увольняет Романа Романова с поста директора Музея истории ГУЛАГа. Он занимал эту должность с 2012 года.

Источник «Медузы», знакомый с ситуацией, рассказывал, что причиной увольнения стал отказ Романова внести изменения в выставку «История Москвы», в подготовке которой участвовали сотрудники его музея. Изначально выставка должна была в том числе рассказать о периоде репрессий в СССР, но затем этот раздел решили полностью убрать. В частности, Романова, как рассказывал источник «Медузы», «настойчиво попросили внести изменения в экспозицию под углом сообразно времени». Он «даже не стал слушать и отказался».

На место Романова назначили руководителя Музея Москвы Анну Трапкову. Собеседник «Медузы», близкий к Фонду памяти, говорил, что после отказа Романова внести изменения в выставку Музей истории ГУЛАГа «решили интеллигентно ликвидировать и присоединить к Музею Москвы». В декабре 2025 года Путин исключил Романова из состава Совета по правам человека при президенте (СПЧ).

Теперь, когда Музей истории ГУЛАГа превратят в Музей памяти, архивы площадки отправят на хранение в фонды, рассказала «Газете.ру» одна из сотрудниц учреждения. По ее словам, коллектив музея в растерянности от произошедшего. «Все в растерянности, решают, оставаться или уходить. Экспозицию полностью переделают, все будет новое. Коллекцию музея ГУЛАГа оставят в фондах, будет просто лежать», — сообщила она.

Наталья Калашникова познакомилась с коллективом музея только 20 февраля — в день, когда было объявлено о ее назначении. По ее словам, в музее произошла «реорганизация», а коллектив останется тот же. Говоря о фондах площадки, она отметила, что «их нельзя никуда выбросить, уничтожить, все материалы и экспонаты находятся на государственном учете».

По словам Калашниковой, говорить о скором открытии музея пока рано. «Сначала надо проверить, как там обстоят дела с пожарной безопасностью, вы помните об этих проблемах», — добавила она.