Путин исключил из Совета по правам человека бывшего директора музея истории ГУЛАГа

Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), исключив из него пять человек — в том числе бывшего директора музея истории ГУЛАГа Романа Романова, следует из президентского указа.

Кроме Романова, из СПЧ исключены умерший в августе 2025 года исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский, председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов, директор АНО «Авторский психологический центр «Мир семьи» Ирина Киркора и председатель правления Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс.

Вместе с этим в состав СПЧ включены четыре новых члена: глава совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник председателя правления «Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий» Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков.

Состав СПЧ обновляется ежегодно, а в декабре Путин, как правило, проводит совещания с членами Совета. По данным источника «Ведомостей», близкого к администрации президента, в 2025 году такое совещание пройдет 10 декабря.

Роман Романов занимал должность директора Музея истории ГУЛАГа с 2012 года. В январе 2025 года его уволили с этого поста. По словам источника «Медузы», знакомого с ситуацией, причиной стал отказ Романова внести изменения в выставку, которая открылась в Музее Москвы и в подготовке которой участвовали сотрудники музея истории ГУЛАГа. По замыслу кураторов, выставка должна была в том числе рассказать о периоде репрессий в СССР.

13 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа в Москве сообщил, что временно приостанавливает свою работу. Такое решение объяснялось тем, что в музее нашли нарушения пожарной безопасности. С тех пор музей закрыт.

