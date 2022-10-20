Суд в Санкт-Петербурге признал блокаду Ленинграда геноцидом
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа, сообщает пресс-служба судов Петербурга. Суд принял такое решение по иску прокуратуры города.
В рамках этого дела суд провел семь заседаний, допросил 12 специалистов и четырех свидетелей, а также изучил материалы с грифом «совершенно секретно», видеоматериалы, фотографии, экспертизы и исторические документы.
В ходе работы стало известно, что во время блокады погибли более миллиона человек, а причиненный ущерб составил более 35 триллионов рублей, отмечает пресс-служба.
Блокада Ленинграда продолжалась с сентября 1941 по январь 1944 года.
Иск в Санкт-Петербургский городской суд был подан по поручению генпрокурора России Игоря Краснова — в целях защиты «национальных интересов РФ», а также «законных прав и интересов неопределенного круга лиц».