Суд в Санкт-Петербурге признал блокаду Ленинграда геноцидом

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Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа, сообщает пресс-служба судов Петербурга. Суд принял такое решение по иску прокуратуры города.

В рамках этого дела суд провел семь заседаний, допросил 12 специалистов и четырех свидетелей, а также изучил материалы с грифом «совершенно секретно», видеоматериалы, фотографии, экспертизы и исторические документы.

В ходе работы стало известно, что во время блокады погибли более миллиона человек, а причиненный ущерб составил более 35 триллионов рублей, отмечает пресс-служба.

Блокада Ленинграда продолжалась с сентября 1941 по январь 1944 года.

Иск в Санкт-Петербургский городской суд был подан по поручению генпрокурора России Игоря Краснова — в целях защиты «национальных интересов РФ», а также «законных прав и интересов неопределенного круга лиц».

Блокада Ленинграда

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Блокада Ленинграда

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