Депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа
Группа депутатов Госдумы от «Единой России» внесла на рассмотрение парламента законопроект, вводящий уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Документ предусматривает изменение действующих статьей 243.4 («повреждение воинских захоронений») и 354.1 («реабилитация нацизма») Уголовного кодекса РФ.
Ответственность первой статьи предлагается также распространить на преступления, связанные с осквернением захоронений и памятников жертвам геноцида советского народа. Наказание по статье — штраф до пяти миллионов рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
В статью 354.1 УК депутаты планируют добавить наказание за отрицание факта геноцида советского народа и оскорбление памяти жертв геноцида. По этим обвинениям могут грозить штраф до трех миллионов рублей, обязательные и принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.
По мнению депутатов, в обществе растет число попыток фальсификации истории и оправдания нацистской идеологии, а их законопроект направлен на укрепление правовых основ защиты исторической памяти.
«Целенаправленное разрушение или искажение памяти о ключевых, судьбоносных событиях, таких как Великая Отечественная война и геноцид советского народа, представляют собой прямую угрозу безопасности государства. Они ведут к разрыву духовной связи между поколениями, атомизации общества, утрате нравственных ориентиров и, как следствие, к ослаблению суверенитета страны», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.