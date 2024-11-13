Музей истории ГУЛАГа приостановил работу из-за «нарушения пожарной безопасности»

Музей истории ГУЛАГа сообщил, что временно приостановит работу, начиная с 14 ноября. Сообщение об этом появилось на сайте музея вечером 13 ноября.

«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве [города Москвы] были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены», — говорится в сообщении.

До какого момента не будет работать музей, не сообщается. Власти Москвы не комментировали случившееся.

Источник агентства «Москва» в департаменте культуры Москвы сообщил, что ограничения связаны с тем, что на территории музея находится вентиляционная камера Московского метрополитена, а «пожар и дым могут негативно повлиять на работоспособность системы вентиляции Московского метрополитена.

Музей истории ГУЛАГа посвящен памяти жертв репрессий в СССР. Музей основан в 2001 году. С 2015-го расположен в здании в 1-м Самотечном переулке.