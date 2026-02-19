В Великобритании задержан брат короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (все знают его как принца Эндрю), который дружил с Джеффри Эпштейном Вот что об этом нужно знать

Aaron Chown / Getty Images

Британская полиция задержала Эндрю Маунтбеттена-Виндзора — младшего брата короля Великобритании Карла III. Его подозревают в должностном преступлении. Полиция проверяет сообщения прессы о том, что он передавал конфиденциальную информацию своему другу, американскому финансисту и секс-преступнику Джеффри Эпштейну, спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям, сообщают «Би-би-си» и The Guardian.

Эндрю был задержан в свой день рождения — сегодня ему исполнилось 66 лет. Король Карл III поддержал расследование в отношении брата. «Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать», — заявил он, добавив, что теперь правоохранительным органам предстоит провести тщательное и справедливое разбирательство, в котором королевская семья будет оказывать им «всестороннюю поддержку и содействие».

Машины (предположительно, полиции) в поместье Сандрингем в день задержания Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, 19 февраля 2026 года Peter Nicholls / Getty Images

Похоже, Эндрю стал первым попавшим под стражу представителем британской монархии за почти 400 лет. Как пишет The Guardian, предыдущим был король Англии Карл I, который в 1647 году оказался в плену во время гражданской войны, был осужден за измену и казнен. При этом предыдущим представителем британской короны, осужденным за уголовное преступление, стала сестра Эндрю принцесса Анна. В 2002 году она получила штраф в 500 фунтов за то, что ее собака укусила двоих детей в Виндзоре. Стоит отметить, что принцессу Анну по этому делу не задерживали.

Эндрю много лет общался с Джеффри Эпштейном. Они познакомились в 1990-х и поддерживали связь даже после того, как в 2008 году Эпштейна осудили за сексуализированные преступления в отношении девочек-подростков. Известно, что Эпштейн помогал деньгами бывшей жене Эндрю Саре Фергюсон и, возможно, ему самому. Взамен Эндрю обеспечивал Эпштейну «респектабельность, доступ к политическим лидерам и деловым возможностям», утверждал писатель Эндрю Лоуни, автор неофициальной биографии Эндрю.

Мелания Трамп (слева), Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, Гвендолин Бек и Джеффри Эпштейн на вечеринке в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, 12 февраля 2000 года Davidoff Studios / Getty Images

Вирджиния Джуффре — самая известная жертва Эпштейна — говорила о своей сексуальной связи с Эндрю в возрасте 17 лет. По словам Джуффре, Эпштейн (который искал молоденьких девушек и для себя, и для некоторых своих влиятельных друзей) представил ее Эндрю в 2001 году, когда ей было 17. Они с Эндрю трижды занимались сексом, за что Эпштейн заплатил ей 15 тысяч долларов, говорила Джуффре. Эндрю отрицал секс с ней, но признавал дружбу с Эпштейном. Он заявил, что не жалеет о ней, потому что смог узнать много нового о торговле и бизнесе.

Связь с Эпштейном уничтожила репутацию и статус Эндрю. В 2019 году, после гибели Эпштейна, его отстранили от исполнения королевских обязанностей. В 2021-м, после судебного иска от Джуффре, лишили воинских званий и титула «Его королевское высочество». В 2025-м, после выхода мемуаров Джуффре, Эндрю потерял титул герцога Йоркского и стал обычным частным лицом. Пресса писала, что король Карл III решил не рисковать — скандал вокруг Эпштейна слишком сильно затронул его брата и угрожал репутации всей семьи.

Улица Prince Andrew Way в североирландском городе Каррикфергус, которая получила свое название в честь свадьбы принца Эндрю и Сары Фергюссон в 1986 году. Из-за скандала вокруг Эпштейна и Эндрю улицу планируют переименовать. Jonathan McCambridge / PA Images / Getty Images

Предпосылкой для задержания Эндрю стали файлы Эпштейна, опубликованные властями США в конце января. Из архива писем Эпштейна следует, что в 2010 году он предлагал Эндрю познакомиться с 26-летней русской девушкой, которую охарактеризовал как красивую, умную и «надежную»; Эндрю сообщил, что будет рад знакомству. Также в архиве Эпштейна нашлись фотографии Эндрю, стоящего на четвереньках над какой-то женщиной, которая лежит на полу (время, место и обстоятельства, при которых были сделаны снимки, неизвестны).

Фотографии Эндрю из архива Эпштейна, показанные во время отчета главы Минюста США Пэм Бонди перед Конгрессом. Именно Минюст обнародовал файлы Эпштейна. Tom Williams / CQ-Roll Call / Inc / Getty Images

Кроме того (и это позднее стало поводом для расследования полиции), журналисты нашли в почте Эпштейна свидетельства того, что Эндрю делился с ним конфиденциальными отчетами о своих поездках в Гонконг, Вьетнам и Сингапур, которые он совершал как британский торговый посланник в 2010 году. Один из отчетов Эндрю переслал Эпштейну буквально через пять минут после того, как сам получил его от своего помощника. В другом письме Эндрю делился с Эпштейном сведениями об инвестиционных возможностях в афганской провинции Гильменд.

После публикации файлов Эпштейна Карл III дал понять, что не будет мешать расследованию в отношении брата. «Король ясно выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу продолжающихся обвинений относительно поведения [Эндрю]. <…> Хотя конкретные претензии должны быть адресованы [ему самому], если к нам обратится полиция, мы готовы оказать поддержку», — заявил 9 февраля представитель Карла III. Кроме того, после публикации файлов Эпштейна король ускорил запланированный в частное поместье королевской семьи Сандрингем в Норфолке. Там Эндрю и задержали.