Год назад Джей Ди Вэнс разругался с Европой на Мюнхенской конференции. Теперь Марко Рубио (кажется) попытался хоть что-то наладить У него получилось?

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на Мюнхенской конференции по безопасности Giuseppe Lami / EPA / Scanpix / LETA

Главным событием Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 13-15 февраля, стало выступление госсекретаря США Марко Рубио. Его речь восприняли как примирительную.

На конференции 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс резко раскритиковал европейские государства за их миграционную политику и недопущение к власти правых партий, несмотря на их растущую популярность. Эта речь ознаменовала начало острого кризиса американо-европейского союза. Он продолжился фактическим исключением Европы из переговоров о завершении российско-украинской войны, а также принятием новой стратегии национальной безопасности США (в ней предсказывается, что Европа будет «стерта как цивилизация») и, наконец, конфликтом из-за Гренландии, которую Дональд Трамп стремится присоединить к США.

Рубио повторил многие претензии администрации Трампа к Европе, но его тон был гораздо более сдержанным и мягким. Он заверял европейцев в дружбе и нерушимости союза. Джефф Ратке, президент вашингтонского Американо-немецкого института, подметил, что это был «Джей Ди без бороды» — изменение тона без изменения сути.

Европейские политики и эксперты, хотя и приветствовали Рубио стоячей овацией, в беседах с журналистами признавали, что возврата к прежним отношениям с США уже не будет. В частности, об этом прямо заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Ее слова, что Европа должна стать «коллективным субъектом» и значительно ускорить процесс принятия решений внутри ЕС, отражают консенсус, который стал складываться меньше месяца назад на Давосском экономическом форуме — там об этом говорили и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Фридрих Мерц, и другие лидеры. Силиня также выразила поддержку идеям «Совета безопасности Европы» — компактного органа, ответственного за оперативное реагирование на угрозы Евросоюзу, — и европейского ядерного сдерживания.

Формирование новой реальности международной политики, в которой больше нет союзов, основанных на общих ценностях демократии и прав человека, а есть только союзы по интересам, констатировали в Давосе (наиболее ясно и красноречиво об этом говорил канадский премьер Марк Карни). В Мюнхене это было уже общепризнанным фактом, из которого исходила, например, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. «Сильные лидеры уважают только силу», — сказала она, прозрачно намекая на то, что скоординированный и решительный отпор европейских государств вынудил Трампа отступиться от требований передать Гренландию США.

Замминистра обороны США по политическим вопросам Элдридж Колби хвалил европейцев за наращивание своего военного потенциала и подтверждал, что США продолжат прикрывать континент своим «ядерным зонтиком», — но в остальном им следует полагаться на себя. Рубио в своей речи вообще не упомянул Россию, которую ЕС и европейские члены НАТО рассматривают как главную угрозу.

Неопределенность американо-европейских отношений усугубляется еще и тем, что осенью в США пройдут выборы в конгресс, по итогам которых Республиканская партия может лишиться большинства как минимум в одной палате — и это значительно ослабит Трампа. По крайней мере, на внутриполитической арене. Что касается внешней политики, там влияние конгресса гораздо меньше — и именно поэтому может выйти так, что Трамп, лишившись возможности добиваться своего внутри страны, еще более энергично займется международными делами.

Сразу несколько американских законодателей, побывавших на Мюнхенской конференции, рассказали, что европейские коллеги и эксперты подробно расспрашивали их о предвыборных раскладах, а также о позициях Демократической партии по разным внешнеполитическим вопросам. Европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, встречались как с представителями администрации Трампа, так и с политиками-демократами, которые, как ожидается, могут выдвинуть свои кандидатуры на выборах президента США в 2028 году. В их числе — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, сенатор Марк Келли, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

