В швейцарском Давосе завершился Международный экономический форум. На него приехали больше 60 глав государств и правительств. В 2026 году организаторы заявили тему «Дух диалога». Но фактически главной темой стали претензии США на Гренландию и — шире — раскол между США и Европой. Несколько мировых лидеров прямо провозгласили: привычный миропорядок разрушен, наступает новая эпоха — более опасная и тревожная.

премьер-министр Канады

О чем говорил: Страны, подобные Канаде, — «средние державы» — были главными бенефициарами либерального миропорядка: они могли полагаться на защиту США, развивать свою экономику и проводить политику, основанную на ценностях. Теперь этот миропорядок разрушается. «Средним державам» следует, во-первых, диверсифицироваться: не полагаться на единственного покровителя, а учиться балансировать между несколькими великими державами. А во-вторых, «средним державам» надо держаться вместе.

Цитата:

Если великие державы полностью отбросят даже видимость правил и ценностей ради безудержного преследования своей власти и интересов, выгоды, которые приносит транзакционный подход, будет все труднее повторять. Гегемоны не могут бесконечно извлекать выгоду из своих отношений. И тогда союзники начнут диверсифицировать свои связи, чтобы застраховаться от неопределенности. Они будут искать «страховку», расширять свои возможности, чтобы восстановить суверенитет — суверенитет, который раньше опирался на правила, а теперь все больше будет зависеть от способности выдерживать давление.

Это классическое управление рисками. Управление рисками имеет свою цену, но это цена стратегической автономии, цена суверенитета — ее можно разделить. Совместные инвестиции в устойчивость обходятся дешевле, чем если каждый строит свою собственную крепость. Общие стандарты уменьшают фрагментацию, а сотрудничество создает положительный эффект.

И вопрос для стран среднего уровня, таких как Канада, не в том, стоит ли адаптироваться к новой реальности — адаптироваться мы обязаны. Вопрос в том, адаптируемся ли мы, просто возводя более высокие стены, или предпримем что-то по-настоящему амбициозное.

Средним державам следует держаться вместе, потому что если мы не за столом — мы в меню.

президент Франции

О чем говорил: В условиях разрушения глобального миропорядка Европе необходимо укреплять свой суверенитет, прежде всего экономический, и повышать свою конкурентоспособность. Ей нужно защищать свой рынок, как это уже делают США и Китай; стимулировать деловую активность, упрощать ведение бизнеса — прежде всего избавляться от чрезмерного регулирования; и гораздо больше инвестировать в инновации.

Цитата:

Посмотрите, в какой ситуации мы оказались. Мир смещается от демократии к автократии. Насилие растет: в 2024 году произошло более 60 войн — абсолютный рекорд. Конфликты стали нормой, они приобретают гибридный характер и выходят за привычные рамки — в космос, цифровую сферу, киберпространство, торговлю и так далее.

Это также сдвиг к миру без эффективного коллективного управления и четких правил. В котором международное право растоптано, и, кажется, имеет значение лишь право сильнейшего. Имперские амбиции снова дают о себе знать.

Это тревожное время, потому что мы разрушаем ту структуру, которая позволяла бы нам решать общие проблемы. Без коллективного управления сотрудничество уступает место безжалостной конкуренции.

И ответ на эту проблему — больше сотрудничества и новые подходы. И это, без сомнения, означает укрепление экономического суверенитета, особенно в Европе.

президент США

О чем говорил: Всего за год его президентства в США случилось экономическое чудо. А в Европе можно наблюдать результаты провальной левацкой политики. США десятилетиями всех защищали и всем помогали, никогда ничего не просили взамен — а теперь просят всего-навсего Гренландию.

Цитата:

Смотрите, я по происхождению — из Европы: Шотландия и Германия. Моя мать — на 100% шотландка, мой отец — на 100% немец. И мы глубоко верим в те связи, которые объединяют нас с Европой как с цивилизацией. Я хочу, чтобы у нее все было хорошо. Именно поэтому такие вопросы как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть ключевыми для каждого, кто хочет видеть сильный и единый Запад. Потому что Европа и эти страны должны заниматься своими делами. Им нужно выйти из той культурной парадигмы, которую они создали за последние десять лет. То, что они делают сами с собой, ужасно. Они разрушают себя. А ведь это красивые, потрясающе красивые места.

Мы хотим сильных союзников, а не серьезно ослабленных. Мы хотим, чтобы Европа была сильной. В конечном счете, это вопросы национальной безопасности.

Мы хотим кусок льда [Гренландию], чтобы защитить весь мир. А нам его не отдают. Мы никогда ничего не просили. Мы могли бы просто оставить себе эту землю — но не оставили. Теперь у них есть выбор: можно сказать «да» — и мы будем очень благодарны; а можно сказать «нет» — и мы это запомним.

канцлер Германии

О чем говорил: Европе надо укреплять свое единство и обороноспособность и расширять сотрудничество с разными странами и регионами. Но ей не следует отказываться от НАТО, надо восстановить доверие, на котором она держалась многие годы. Но прежде всего Европе следует навести порядок дома: провести необходимые реформы, уменьшить бюрократию и приоритизировать экономический рост.

Цитата:

Мы вступили в эпоху великих держав. Миропорядок последних трех десятилетий, основанный на международном праве, всегда был несовершенным. Сегодня самые его основы пошатнулись. Новый мир великих держав строится на власти, могуществе, а в крайнем случае — на применении силы. Это неуютное место.

Нам не обязательно безропотно принимать эту реальность и отдавать себя на милость этого нового миропорядка. У нас есть выбор. Мы можем сами определять будущее. Для этого мы должны признать суровые реалии и прокладывать свой путь, руководствуясь ясным реализмом.

Во-первых, мы [европейцы] должны вкладывать огромные средства в свою способность защищать себя. И мы это делаем.

Во-вторых, мы должны очень быстро сделать наши экономики конкурентоспособными. И мы это делаем.

В-третьих, мы должны быть вместе — с европейцами и с партнерами-единомышленниками. Мы это делаем.

президент Украины

О чем говорил: Европа из года в год обещает повысить свою обороноспособность и конкурентоспособность и говорит, что стремится наказать агрессора Путина и помочь борцам за демократию в Украине, в Иране и в прочих странах. Но на деле ничего не меняется — европейские лидеры словно ждут, что все само собой как-то устроится.

Цитата:

Европа любит обсуждать будущее, но избегает действовать сегодня — действовать, чтобы определить, каким будет будущее. В этом проблема.

Некоторые европейские лидеры — из Европы, но не всегда за Европу. Европа — это по-прежнему больше географическое, историческое понятие, традиция. Не реальная политическая сила, не великая держава.

Некоторые европейцы очень сильны, это правда. Но многие говорят: «Мы должны быть сильными». И им всегда нужно, чтобы кто-то другой им сказал, как долго им надо быть сильными. Желательно — до следующих выборов. По-моему, великая держава так не работает.

Лидеры говорят: «Мы должны защищать европейские интересы». Но они надеются, что кто-то другой сделает это за них. А разговор о ценностях — это часто разговор о ценах.

Они все говорят: «Нам нужно чем-то заменить старый миропорядок». Но где те лидеры, которые готовы действовать прямо сейчас на земле, в воздухе и на море, чтобы построить новый миропорядок? Его нельзя построить из слов — только действия создают новый порядок.

