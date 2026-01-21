Markus Schreiber / AP / Scanpix / LETA

Это кратчайший пересказ выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его значительная часть была посвящена Гренландии на фоне опасений силового вторжения американцев на остров. Текст не является набором точных цитат, высказывания спикера могут быть переформулированы, сокращены или поменяны местами для придания связности. Суть и смысл заявлений при этом полностью сохранены.

США — это экономический двигатель планеты. Когда мы процветаем, процветает весь мир. Я хочу, чтобы Европа процветала. Нам нужны сильные союзники. Ни одна страна, кроме США, не сможет обеспечить безопасность Гренландии. Во Второй мировой Дания сдалась Германии за шесть часов, и мы отправили собственные силы, чтобы ее защитить. Без нас они бы говорили на немецком и на японском. После войны мы вернули Гренландию Дании — и это было глупо. А сейчас они проявляют неблагодарность. Только США могут защитить Гренландию. Я хочу начать немедленные переговоры о ее покупке. В покупке территорий ничего неправильного нет, многие делали так раньше. Пожалуй, самое важное заявление: я не буду применять силу. Мы многие годы платили за НАТО, защищали Европу от СССР, от России. Единственное, о чем я сейчас прошу — это Гренландия. Дайте нам права собственности. Ее нельзя защитить на основании аренды. Это маленькая просьба, если учесть то, что мы давали Европе десятилетиями. Вы можете сказать да, и мы будем благодарны. Вы можете сказать нет, и мы это запомним.

Читайте также

Весь прошлый год Трамп пытался мирить другие страны, но в 2026-м, похоже, выбрал путь войны Александр Баунов — о том, как Венесуэла, Иран и Гренландия изменили стратегию президента США и что это значит для Кремля

Читайте также

Весь прошлый год Трамп пытался мирить другие страны, но в 2026-м, похоже, выбрал путь войны Александр Баунов — о том, как Венесуэла, Иран и Гренландия изменили стратегию президента США и что это значит для Кремля