Это пересказ выступления президента Украины Владимира Зеленского на Международном экономическом форуме в Давосе. Текст не является набором точных цитат, высказывания спикера могут быть переформулированы, сокращены или поменяны местами для придания связности. Суть и смысл заявлений при этом полностью сохранены.

Никто не хочет жить, как в «Дне сурка», но именно так мы и живем. Год назад я завершал речь в Давосе словами: Европа должна знать, как защищаться. Прошел год — ничего не изменилось. Сейчас все смотрят на Гренландию — и никто не знает, что делать, все ждут, что Америка успокоится. А если нет? Столько было разговоров об Иране. Протесты утопили в крови, но никто не помог — в Европе политики праздновали Рождество.

Столько говорили об изъятии активов РФ, но когда дошло до дела — решение не приняли. До сих пор не создан трибунал по российским преступлениям. Это отсутствие времени или политической воли? Европа любит рассуждать о будущем, но ничего не делать. Почему Трамп перехватывает танкеры, а Европа нет?

Европа верит в НАТО, но никто не видел его в действии. Если Путин решит захватить Литву, кто ответит? США должны — а если нет? Европе нужно понять, как защищать себя. Украина может помочь. У нас есть оружие, есть опыт. Российские корабли могли бы тонуть в Гренландии, как в Крыму. Мы знаем, как воевать с ними.

Если смотреть, как люди борются за свободу, и ничего не делать, результат всегда печален. В 2020 году никто не помог беларусам — и теперь «Орешник» из Беларуси может долететь до большинства стран ЕС. Мы говорили много раз: нужно действовать. Но Европа как обычно: «может быть когда-нибудь кто-нибудь сделает что-нибудь».

Вместо того, чтобы взять лидерство, Европа надеется, что президент США изменится. Лидеры ЕС говорят, что мы должны быть сильными, но ждут, что кто-то сделает это за них. Сегодня США создали «Совет мира» — а Европа даже единую позицию не выработала.

Европа может построить лучший мир без войн, но для этого она должна стать сильной. Украина готова помочь ей быть сильнее. Сегодня нам нужна ваша сила, чтобы защитить нашу независимость. А вам нужна независимость Украины, потому что завтра вам придется защищать ваши ценности. Нужны действия. Мировой порядок меняется через действия. Без действий завтра не наступит.

