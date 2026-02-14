Мир без границ был глупой идеей, заявил Марко Рубио на Мюнхенской конференции Его речь встретили аплодисментами

Марко Рубио в Мюнхене во время интервью Bloomberg Alex Kraus / Bloomberg / Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул тесные связи между Соединенными Штатами и Европой.

Он, в частности, напомнил, как США и Европа вместе побеждали во многих конфликтах XX века. «Эйфория после этого триумфа», сказал госсекретарь США, привела к «опасному заблуждению», что все нации станут либеральными демократиями, что национальный суверенитет больше не важен, а важны связи, основанные исключительно на торговле, и что «мы будем жить в мире без границ». «Это была глупая идея, и она дорого нам обошлась», — заявил он.

Рубио считает, что США и Европа ошиблись, когда допустили масштабную миграцию, перенесли производства за границу, а контроль над критическими поставками передали «соперникам и врагам». Еще одной ошибкой он назвал энергетическую политику, продиктованную борьбой с изменениями климата. США, сказал он, намерены исправить эти ошибки — и хотели бы делать это вместе с Европой. Соединенные Штаты «не стремятся к разрыву отношений», подчеркнул госсекретарь — они хотят «возродить старую дружбу».

Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это делает слабыми и нас. Нам нужны союзники, которые могут защитить себя, чтобы никто не поддавался соблазну испытать нашу коллективную силу. Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить.

Рубио признал, что американцы могут казаться «немного прямолинейными и настойчивыми в своих советах»: «Причина, друзья мои, в том, что нам это очень небезразлично».

Речь Рубио на Мюнхенской конференции, отмечают CNN и The Guardian, встретили значительно благосклоннее, чем прошлогоднее выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса. В частности, госсекретарю неоднократно аплодировали.

«Госсекретарь, я не уверен, слышали ли вы вздох облегчения в зале, когда вы говорили о том, что я интерпретирую как подтверждение приверженности партнерству. Спасибо», — сказал и. о. председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер после речи Рубио (цитата по DW).

«Я не могу сказать, что у нас на 100 процентов совпадают мнения по нашим и их приоритетам, но это общая основа для будущего Европы и США», заявил DW глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, комментируя выступление Рубио.

