Война Тысяча четыреста пятидесятый день. Больше половины немцев считают, что Мерц должен начать прямые переговоры с Путиным о завершении войны

Россия готова к продолжению переговоров с США и Украиной в ближайшее время, следует из заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро», — сказал Песков. Он не уточнил, когда и где именно пройдут эти переговоры, пообещав предоставить информацию об этом позднее.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров России, Украины и США пройдет 17 и 18 февраля в Соединенных Штатах. По его словам, украинская сторона уже приняла это предложение Вашингтона.

Предыдущие два раунда переговоров проходили в Абу-Даби. Их участники выступали с позитивными заявлениями об их итогах, но не уточняли деталей. Зеленский после второго раунда заявил, что США предлагают Украине и России прекратить войну до начала лета. Также он отмечал, что война может закончиться в течение нескольких месяцев, если стороны будут «добросовестно» продолжать переговоры.

Издание Financial Times писало, что Белый дом оказывает давление на Киев с целью завершить переговоры весной, а иначе Украина «рискует потерять предложенные США гарантии безопасности». Издание также утверждало, что США требуют от Киева провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению до 15 мая. Зеленский публично отверг оба этих утверждения.

По данным агентства Bloomberg, во время ближайшего раунда переговоров стороны сосредоточатся на территориальном вопросе — в частности, будут обсуждать идею Белого дома о создании демилитаризованной свободной экономической зоны в Донбассе. Зеленский отмечал, что ни одна из воюющих сторон от этой идеи «не в восторге».

Большинство жителей Германии считают, что канцлеру Фридриху Мерцу стоит начать прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу завершения российско-украинской войны.

Опрос, проведенный институтом YouGov по заказу информагентства DPA, показал, что в той или иной степени такие переговоры поддерживают 58% жителей Германии, в то время как против прямых контактов с Путиным высказались 26%. При этом избиратели блока ХДС/ХСС (его лидером является Мерц) выражают поддержку переговорам чаще, чем сторонники других партий.

В последнее время на фоне начавшихся переговоров между Россией, Украиной и США в Европе все чаще говорят о необходимости возобновить прямые контакты с Москвой, разорванные в 2022 году по инициативе ЕС. Многие политики указывают, что в противном случае мнение европейских стран не будет учтено при заключении мирного соглашения.

Наиболее активно за контакты с Путиным выступает президент Франции Эммануэль Макрон. В начале февраля, по данным СМИ, дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн приезжал в Москву и встречался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Официально этот визит не подтверждали, но и не опровергали.

Мерц, в отличие от Макрона, намного более скептически относится к возможности прямых переговоров. В начале февраля он напомнил, что, например, после визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву летом 2024 года Украина попала «под интенсивные бомбардировки». «Я бы не хотел вести переговоры, которые приведут к такому результату», — подчеркнул Мерц.

Тогда же канцлер Германии отмечал, что страны Европы стремятся вносить вклад в успешный ход переговоров между РФ, Украиной и США, но не намерены «открывать параллельные каналы связи».

Песков на сегодняшнем брифинге заявил, что попыток связаться с Кремлем не предпринимают ни Макрон, ни Мерц. «Здесь особо попыток и не нужно предпринимать. При желании и при необходимости можно просто взять и позвонить президенту Путину. Он никогда не отказывался от прямых контактов», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Сегодня ночью российские военные атаковали Одессу беспилотниками. По данным властей, повреждения получил объект инфраструктуры, а также девятиэтажный жилой дом. На территории одного из рынков, а также в супермаркете возникли пожары. По предварительным данным, пострадал один человек.

Никита (юго-запад России). Выскажу крайне непопулярную мысль, которая очень долго мучает меня. С одной стороны, мне безумно больно и жалко смотреть на мирных жителей Украины, и сердце разрывается от рассказов, как они выживают без тепла и света. У меня самого знакомые на севере Киева жили, и российские танки в 2022 году в десяти километрах от них стояли, а они в погребе прятались. А теперь у них забота — как холод пережить и как с бабушкой из Житомира связаться и узнать, как у нее дела.

А с другой стороны, по моему городу тоже прилетали украинские дроны. И я прекрасно понимаю, что если бы украинцы могли, то дроны прилетали бы не единичные, а сотнями. И не раз-два в месяц, а каждый день. Разница в том, что Россия может, а они не могут. И электроэнергия идет не только на мирные города, но в том числе и на военные производства, и в том числе на производство тех самых дронов, которые прилетают.

Конечно, это мы пришли к ним с оружием, а никак не наоборот, и нахрен эта война не нужна никому, кроме элит обеих стран, которые научились делать на ней капитал и политическое влияние. Но своя шкура ближе к телу, и если уж из всех перипетий мы пришли к сегодняшней ситуации, то я предпочту, чтобы свет и безопасность были у меня и моих близких, а не у наших противников. И то, что у украинцев нет возможности масштабировать производства дронов, «заслуга» (если вообще можно так выразиться) ударов по энергетике и промышленным объектам.

Чудовищно вообще, что приходится думать таким образом. С одной стороны, мне самому стыдно за такие мысли, а с другой — я пытаюсь понять, «где я в них не прав-то» или «а почему я не могу думать таким образом».

Война Тысяча четыреста сорок девятый день. Белгородский губернатор «переживает» из-за блокировки телеграма: будет сложнее оповещать людей об обстрелах

