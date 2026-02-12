Мэр Киева: в результате российского удара еще 2600 домов остались без отопления

Российские войска в ночь на 12 февраля нанесли удар по столице Украины баллистическими ракетами и дронами.

В Дарницком районе ракета попала в частный дом. В Голосеевском и Деснянском — в нежилую застройку. В Днепровском районе зафиксировано падение обломков возле жилого дома, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Ранения получили два человека, один из пострадавших госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В результате удара, написал Кличко в своем телеграм-канале, около 2600 домов остались без отопления. Еще около 1100 городских зданий, добавил он, остаются без теплоснабжения после предыдущих российских ударов.

Таким образом, в Киеве не подается тепло примерно в четверть всех многоквартирных домов.

Российские войска с начала 2026 года усилили удары по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Без электричества и тепла в столице Украины в сильные морозы остались многие жилые дома.

Послушайте подкаст «Медузы» об ударах по энергетической инфраструктуре

подкасты Из-за российских ударов в Украине — катастрофа со светом и теплом. Устроят ли ВСУ в ответ блэкауты в Москве и других городах? 52 минуты