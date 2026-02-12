В Ухте украинские беспилотники атаковали завод «Лукойла»

В Ухте после атаки украинских беспилотников начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава республики Коми Ростислав Гольдштейн.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил он. Позже Гольдштейн сообщил, что режим беспилотной опасности снят, аэропорты в Сыктывкаре и Ухте возобновили работу в штатном режиме.

Телеграм-каналы пишут, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий «Лукойл-Ухтанефтепереработка» — это предприятие, которое входит в структуру ПАО «Лукойл».